Открытый диалог: кандидаты в депутаты встретились с БРСМ

Новости Беларуси. О будущем нашей столицы и выборе молодых говорили 2 сентября в рамках «Открытого диалога». Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания встретились с представителями БРСМ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задать вопросы опытным гостям смогли более 200 молодых людей.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «Белорусского республиканского союза молодежи»:

Сегодня в городе Минске порядка 450 тысяч молодых людей являются избирателями. Это очень высокий процент от всего электората нашей столицы. И я уверен, что за голоса молодёжи нужно бороться. Тем более именно молодым ребятам в будущем определять политику нашего государства.