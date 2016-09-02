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Открытый диалог: кандидаты в депутаты встретились с БРСМ

02 сентября 2016 18:10
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Новости Беларуси. О будущем нашей столицы и выборе молодых говорили 2 сентября в рамках «Открытого диалога». Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания встретились с представителями БРСМ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задать вопросы опытным гостям смогли более 200 молодых людей.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «Белорусского республиканского союза молодежи»:
Сегодня в городе Минске порядка 450 тысяч молодых людей являются избирателями. Это очень высокий процент от всего электората нашей столицы. И я уверен, что за голоса молодёжи нужно бороться. Тем более именно молодым ребятам в будущем определять политику нашего государства.

# Выборы-2019 # Юрий Чечукевич

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