ЦИК аккредитовал более 800 иностранных наблюдателей

Новости Беларуси. Число иностранных наблюдателей для мониторинга выборов в парламент превысило 800. Такое количество экспертов аккредитовал ЦИК Беларуси.

От Содружества Независимых Государств — 330 наблюдателей.

Практически столько же от Бюро по демократическим институтам и правам человека, также аккредитованы представители Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ.

Кроме того, в мониторинге примут участие десятки дипломатов и представителей избирательных органов иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размик Хумарян, наблюдатель миссии от Содружества независимых государств:

Все участки оборудованы согласно закону. На данном этапе мы следили за агитацией, как она проводится. Ну участках, на стендах, стоят портреты и биографические данные всех кандидатов. Они находятся в равных условиях в плане агитации. Ну и участки готовы полностью для выборов.