Парламентские выборы в Беларуси: портрет Старовиленского избирательного округа

Новости Беларуси. О том, как избиратели оценивают проделанную работу и чего ждут от будущих депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Большой дом – для большой семьи. Вот это – новенький детский дом семейного типа. В уютном и просторном двухэтажном здании будут жить семеро ребятишек и их родители-воспитатели.

Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни: детские комнаты, новейшая техника и собственная игровая площадка.

Денис Акулов, родитель-воспитатель:

Отличный дом, очень хорошие условия для воспитания, для проживания детей. Светлый, чистый.

Буквально год назад на улице Камайской открылась новая современная альма-матер. Она рассчитана более чем на 1000 учеников. Школа состоит из трёх блоков – административного и двух учебных.

Есть здесь и большая библиотека и два современных спортивных зала. Сотрудничает школа и с Федерацией футбола. Именно в 32 получают знания будущие спортсмены.

Кирилл Михаськов:

Рад, что в моей новой школе есть лингафонные кабинеты, современные классы, спортзал.

Островок скандинавского стиля на окраине Минска. Возле Дроздов построили не совсем обычный детский сад. Деревянный вентилируемый фасад, минималистичный дизайн, широкие окна до пола.

Рассчитан он на сотню юных минчан.

Виктория Ходосок, СТВ:

Детский сад выполнен по самым современным технологиям. К примеру, смотрите: зона для мытья посуды скрыта за отдельным шкафом. Его дверки в закрытом состоянии выполняют функцию доски, на которой можно рисовать мелками.

Александра Глецевич:

Современные технологии. Это что-то новое. Современное оснащение. Поэтому, я думаю, ребёнку здесь понравится.

Жители округа:

У нас большая нехватка, садики и школы перегружены. Хотелось бы, чтобы школ и садиков было больше.

Хотелось бы, чтобы больше благоустроили вот эти вот дорожки, по которым люди ходят.

Ну, в шаговой доступности кинотеатр, возможно, не помешал бы.