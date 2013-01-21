Новый черниговский троллейбус стал причиной спора между белорусской и украинской сторонами

Новости Беларуси. Совпадение или плагиат? Спор вокруг троллейбуса разгорелся между белорусским производителем техники и черниговскими машиностроителями. Буквально недавно белорусы заключи соглашение с украинцами о создании совместного сборочного производства. Была передана и проектная документация. А несколько недель назад, по информации украинских СМИ, на дороги соседней страны выехала новая разработка украинцев, уж очень похожая на белорусскую машину.

Споры между белорусской и украинской сторонами разгорелись из-за троллейбуса. А ведь начиналось все, казалось бы, с мирного сотрудничества. Теперь найти отличия между отечественной разработкой и клоном соседей довольно трудно.

История тогда еще «промышленной дружбы» началась с переговоров в 2010 году. Белорусская модель троллейбуса должна была порадовать жителей Чернигова. Было подписано лицензионное соглашение, передана проектная документация. Одним словом, в перспективе – совместное сборочное производство.

Анастасия Цвирко, начальник бюро маркетинговых коммуникаций УВЭД ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

«Белкоммунмаш», передавая машинокомплект украинской стороне, мог рассчитывать на то, что украинская сторона не имела права в обход данного договора производить какие-либо разработки технической документации по троллейбусам.

И спорная ситуация все-таки возникла. Буквальное несколько недель назад украинские СМИ «запестрели» заголовками: «Презентован троллейбус «Барвинак», «Машина собственной разработки», «Продукция на 20% дешевле аналогов».

Что и говорить, главный конструктор удивлен: наши модели уже колесят по дорогам Сербии, Латвии, Молдовы. Модель-то уникальна. Но такой «скользкий» вопрос возник впервые.

Олег Быцко, главный конструктор ЧУП «Научно-производственный технический центр «Белкоммунмаш»:

Троллейбус на 100% не похож на наш, но некоторые моменты, которые определяют качество, ходимость троллейбусов, конечно, были заимствованы у нас.

Так все-таки кто прав? Дозвонились мы и до промышленных оппонентов. Глава правления Черниговского завода звонку из Беларуси удивился. Мол, конфликта никакого нет. Как сотрудничали с белорусами, так и продолжим. Вот только от комментариев «публично» отказался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты советуют: в такой ситуации защитит разве что правильно оформленный договор.

Ольга Кузнецова, председатель Ассоциации белорусских патентных поверенных:

Когда передается технология или объект промышленной собственности по лицензионному договору, то сюда может входить и техническая документация в виде коммерческой тайны или ноу-хау, какие-то другие сопроводительные документы. В договоре все должно быть прописано: все права, обязанности.

Белорусская сторона за ответом к украинским коллегам уже обратилась.

Анастасия Цвирко, начальник бюро маркетинговых коммуникаций УВЭД ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

В начале года мы направили информационное письмо. Мы сейчас действуем в рамках претензионного порядка.

Как бы то ни было, делать выводы пока рано. Но сейчас очевидно одно: в случае нарушения лицензионного соглашения белорусская сторона намерена обращаться в суд.