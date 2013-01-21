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Поллеский государственный радиационно-экологический заповедник ждут преобразования

21 января 2013 13:58
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Новости Беларуси. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник будет преобразован. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Беларуси.

Документом утверждено Положение о заповеднике, его границы, площади и составе земель, а также заповедной и экспериментально-хозяйственной зон, выделенных на его территории.

Кроме того, устанавливается охранная зона по периметру границ шириной один километр, где  отныне запрещены охота и промысловый лов рыбы, сброс сточных вод, проведение сплошных рубок леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Охрана природы

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