Поллеский государственный радиационно-экологический заповедник ждут преобразования

Новости Беларуси. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник будет преобразован. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Беларуси.

Документом утверждено Положение о заповеднике, его границы, площади и составе земель, а также заповедной и экспериментально-хозяйственной зон, выделенных на его территории.

Кроме того, устанавливается охранная зона по периметру границ шириной один километр, где отныне запрещены охота и промысловый лов рыбы, сброс сточных вод, проведение сплошных рубок леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.