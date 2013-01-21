В Беларуси улучшилось качество рассмотрения дел в судах

Новости Беларуси. В Беларуси значительно улучшилось качество рассмотрения дел в судах. Таковые предварительные итоги реализации утвержденного полтора года назад Президентом Послания о перспективах развития системы общих судов. О ходе его выполнения сегодня шла речь на рабочей встрече Александра Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В свое время вы, Валентин Олегович, мы приняли с вами, можно сказать, радикальное решение по развитию нашей судебной системы. Хотелось бы задать вам вопрос, как опытному человеку, как вы сейчас оцениваете, что мы там не доработали, может быть, есть какие-то проблемы, которые нужно решать для того, чтобы наше судейское сообщество работало в нормально режиме, чего не хватает судам. Второе, я знаю, вас волнует вопрос, в связи с тем, что мы проводим реконструкцию прямо под боком Верховного суда, проблемы функционирования, нормального функционирования Верховного суда я готов так же обсудить эти вопросы, если будут предложения – пожалуйста, мы может их также обсудить. Ну и наиболее значимые проблемы, которые сегодня существуют у судов, я бы хотел услышать вашу точку зрения и необходимость моего вмешательства в это.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь: СНХР:

С момента принятия Вами Послания о перспективах развития общих судов прошло полтора года и хотя само по себе Послание рассчитано на более длительный период, на 5-летний срок, но я должен сегодня доложить, что практически реализовано уже 24 Ваших поручения, которые заложены в Послании из 54. Есть первые результаты, они достаточно позитивные.

Как отметил председатель Верховного суда, Послание по своему содержанию и объему является важным этапом судебно-правовой реформы. За время ее реализации уже значительно сокращена нагрузка на судей, объемы гражданского, уголовного и административного правосудия.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь:

Это дало возможность значительно улучшить качество предварительного расследования, качество рассмотрения дел в судах. Очень серьезно снизилась общая нагрузка на каждого работающего судью. Вот это главное, что было в Послании и оно уже в значительной части реализовано. Еще 8 поручений находятся сейчас в стадии реализации. И 20 поручений рассчитано на более длительный период времени вплоть до 2015 года. Кроме реализации Послания были рассмотрены вопросы строительства нового здания Верховного суда и некоторые другие вопросы.