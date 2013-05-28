Строительные организации Беларуси, допустившие срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию, будут нести материальную ответственность

Новости Беларуси. Об энергоэффективности и бережливости говорили 28 мая в Правительстве. Еще в конце 2012 года были приняты меры, направленные на снижение материалоемкости и повышение производительности труда, а также рациональное использование природных и топливно-энергетических ресурсов.

По мнению премьер-министра Михаила Мясниковича, еще не все отрасли подключились к этой работе.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Несмотря на наши неоднократные поручения, вопросы, связанные с материалоемкостью, стоимость квадратного метра, стоимостью одного кубометра зданий промышленных и так далее, это все растет. И с учетом того, что наши уважаемые строительные организации проваливают плановые сроки ввода ряда объектов, это выливается уже в десятки миллионов долларов. Понимаете? Вот оно – благосостояние людей, вот она – бережливость. Срыв сроков влечет за собой очень серьезные экономические последствия. Поэтому я думаю, что будет правильно, если одним из наших первых пунктов сегодняшнего мы запишем: «допустили срыв плановых сроков ввода объекта в эксплуатацию – кроме, так сказать, должны быть и соответствующие меры материальной ответственности данной организации и конкретных руководителей».

В то же время есть определенные результаты. Разработаны проекты по строительству энергоэффективных домов. Котельные переводят на местные виды топлива. Предприятия в целях бережливости устанавливают высокотехнологичное оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Вопросы качества, вопросы потерь на промышленных предприятиях. Для нас очень важно, чтобы руководители промышленных предприятий отнеслись к этим потерям очень серьезно. Сегодня все, кто хочет конкурировать на внешних рынках, переходят к методологии бережливого производства. В области энергосбережения в эту деятельность вовлечены все промышленные предприятия. Надеемся, что население, может, несколько медленно, но тоже войдет в эту деятельность.