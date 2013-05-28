Сергей Лебедев: Беларусь эффективно ведет председательство в СНГ

Новости Беларуси. Беларусь эффективно ведет председательство в СНГ. Это отметил 28 мая исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

2013 год проходит под знаком защиты окружающей среды. «Зеленой» тематике уделено много внимания со стороны Беларуси. И именно по инициативе нашей страны подготовлено соглашение о сотрудничестве стран СНГ в экосфере.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Республика Беларусь очень эффективно ведет свое председательство. Хочу сказать, что с первых дней этого года чувствуется эта активная позиция руководства Беларуси и всех ведомств. По инициативе Республики Беларусь, подготовлено соглашение о сотрудничестве в экологической сфере, в сфере охраны окружающей среды стран СНГ. Этот вопрос будет как раз рассматриваться на заседании глав Правительств 31 мая.

В Минске 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ. Степень готовности к мероприятию высокая. Это отметили постпреды государств-участников Содружества на встрече в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске ожидают прибытие 11 глав делегаций, большинство из которых премьер-министры. На уровне вице-премьеров будут представлены Молдова, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

В повестке дня заседания Совета глав правительств около 30 вопросов. Основной блок посвящен экономическому сотрудничеству.