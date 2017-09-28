Новые министры информации и культуры, ректоры ведущих вузов. Какие задачи поставил Президент перед назначенными руководителями?

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента: новые руководители теперь в двух министерствах и четырех белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, новым министром информации стал Александр Карлюкевич (до этого он занимал должность замглавы ведомства). А министром культуры стал Юрий Бондарь, 16 лет проработавший в Университете культуры и искусств. Сегодня же Александр Лукашенко назначил новых ректоров БГУ, БНТУ и двух могилевских вузов. Также 28 сентября назначены помощники Президента – инспекторы по Минской и Витебской областям. Этот кадровый день у Президента получился действительно насыщенным: сразу в двух ведомствах новые руководители. Министром информации стал Александр Карлюкевич (до этого он был заместителем руководителя этого ведомства). А вот министр культуры отныне Юрий Бондарь, уже 16 лет проработавший в Университете культуры и искусств. Такие назначения были необходимы, подчеркнул Президент. Ситуация в министерствах сложная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это два непростых министерства. Хочу предупредить вас: Ананич мы не отстраняем от работы. Мы ее должны перевести на другую работу, где она просто больше пользы принесет. Но должен вам сказать, что права на ошибку у вас нет. Ну нет просто – ни у тебя, ни у него. Это я вам публично об этом говорю. Потому что хуже мы в Министерстве информации работать не должны. И если там есть какие-то недостатки, это и ваша вина. Потому что вы не рядовым человеком там были, вы заместителем работали. Что касается Министерства культуры, то там еще более сложная обстановка. Но она там будет всегда такой сложной, потому что специфические люди творческие – и творческие, и нетворческие. И околотворческих людей там много – разных всегда сплетен, пересудов, рассуждений. Такова жизнь. Тем не менее, мы должны работать в Министерстве культуры таким образом, чтобы этих разговоров было меньше, а люди были нацелены на конкретную работу. Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, мы внимательно изучали и ситуацию, которая складывается в Министерстве культуры, и в Министерстве информации. Вы правильно сказали: времени на раскачку нет, надо засучить рукава и работать, и работать очень серьезно. Тем более что эти люди глубоко погружены в те проблемы, которые имеются. Александр Карлюкевич – журналист опытный. За свою карьеру работал в таких знаменитых белорусских изданиях как «Звязда», «Чырвоная змена», «Советская Белоруссия», «Літаратура і мастацтва». Входит в Союз журналистов и писателей. Лауреат премии «За Духовное Возрождение». Не один год был директором – главным редактором издательского дома «Звязда».

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:

Калі мы не будзем думаць пра тое, як выкласці канструктыўныя, аналітычныя, вельмі важкія экспертныя думкі ў інтэрнэце, то мы проста згубім спажыўца інфармацыі. А тем временем новый министр культуры Юрий Бондарь с 2001 года работал в Университете культуры и искусств. Прошел все ступени: от преподавателя, доцента кафедры культурологии, до первого проректора и, наконец, ректора этого вуза. Говорит, у студентов научился многому. Помочь эти знания должны и в новой должности: как раз молодежь намерен привлекать в культурную жизнь страны.

Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларусь:

Мы должны обратить внимание на качество культурного продукта, который создается в Республике Беларусь. Повысить авторитет театра, национального кинематографа, библиотек, клубных учреждний. Игорь Евсеев и Александр Субботин теперь инспекторы по Минской и Витебской областям. Если Александр Субботин о ситуации в сельском хозяйстве страны знает не понаслышке (до этого был заместителем министра профильного ведомства), то Игорь Евсеев работал в управлении внутренних дел Миноблисполкома. И такое назначение человека в погонах в некоторой степени эксперимент. Александр Лукашенко:

Посмотрим, как сложится судьба генерала в этой гражданской должности, хотя трудно сказать, что она гражданская: она порой важнее и еще более военная, чем у некоторых людей с погонами. Ну а вам и карты в руки. Вы знаете сельское хозяйство, притом знаете не только с точки зрения «низов», вы ученый человек. Самое главное, Наталья Ивановна. Надо все-таки в какой-то степени, как бы ни было сложно, какую-то грань провести между инспектором по кадрам – представителем Президента и губернатором, который является первым лицом в области. У каждого свои функции, хотя они постоянно пересекаются. И у Витебской, и у Минской области свои особенности. Столичный регион – ведущий по намолоту, именно здесь сосредоточено большинство крупных предприятий, вложений и инвестиций. У Северного региона и преимущества, и проблемы свои. Поэтому тут у каждого нового инспектора свой подход.

Игорь Евсеев, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минской области:

Хорошо знаю обстановку, не только криминогенную, но и финансово-экономическую. Поэтому сегодня, назначая на эту должность, глава государства поставил задачу, прежде всего, качественного подбора кадров руководящего состава.

Александр Субботин, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Витебской области:

Витебская область – это не только сельское хозяйство, там еще есть и промышленность. Я просто скажу, что это моя родная область, за которую и болит душа, и хотелось бы приложить максимум, чтобы вывести ее на более высокий рубеж. Больше всего назначенцев в образовательной сфере. А точнее, четыре ректора университетов. Так, новый руководитель теперь в БГУ. Им стал опытный управленец Андрей Король. Доктор педагогических наук, вот уже четыре с половиной года руководил Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы. Сам же выходец этого вуза, инженерного факультета. Талантливый ученый – не зря стал стипендиатом Президента на 2012 год за разработку концепции диалогизации системы образования.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Стоит задача работать над качеством подготовки выпускников, использовать современные инновационные формы преподавания. Не учить по «желтым», скажем, конспектам, а прежде всего предоставлять возможность студенту в рамках проектно-исследовательской деятельности созидать что-то свое, создавать свой продукт.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Из года в год Белорусский государственный университет занимает ведущие места в мировых топах и входит в 2-3 % лучших университетов всего мира (а ведь всего их около 30 тысяч). Кроме того, именно БГУ является ведущим вузом нашей страны. А еще среди вузов СНГ Белгосуниверситет на четвертом месте – таково мнение группы ученых из Национального исследовательского совета Испании. Рейтинг они составляют каждые полгода. Тем не менее, БГУ надо поднять на ступень выше, уверен Президент. По своему содержанию он должен соответствовать ожиданиям абитуриентов. Александр Лукашенко:

В БГУ – я абсолютно согласен и с правительством, и с Администрацией, что там надо навести порядок. Я очень надеюсь, Андрей, что у тебя там получится. На одну из должностей я не согласился направлять его, вы помните это. Потому что не надо человека перспективного, способного в этом плане сжигать на какой-то чиновничьей должности. Он еще нам на более важном участке должен послужить, и народу, и государству, подготовив хорошие кадры. Это ведущий вуз. Но он должен быть ведущим и по содержанию. Надо его поднимать на ступень выше, чем есть на самом деле. Студенты – вольнодумцы, мы сами такими были. Не знаю как вы, а я точно. Поэтому не надо в них эту жилку и струнку душить. Но их надо воспитывать патриотами нашей страны. В мировых рейтингах не забывают и про наш Национальный технический университет. Кстати, теперь он тоже с новым ректором. Это Сергей Харитончик. На посту сменит Бориса Хрусталева. До этого новый руководитель был проректором по учебной работе.