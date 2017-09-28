Посмотрим, как сложится судьба генерала в гражданской должности: Игорь Евсеев назначен инспектором по Минской области

Новости Беларуси. Кадровый день у главы государства. Так, Игорь Евсеев назначен помощником Президента – инспектором по Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До этого он работал начальником Управления внутренних дел Миноблисполкома.

Генерал-майор милиции, владелец ордена «За службу Родине» третьей степени. Игорю Евсееву 49 лет, родился он на Гродненщине, в поселке Россь. В свое время отслужил в спецназе, на работе в милиции Минской области занимал должность начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома. По словам Александра Лукашенко, назначение человека в погонах на должность помощника в некоторой степени эксперимент.