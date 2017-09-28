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Посмотрим, как сложится судьба генерала в гражданской должности: Игорь Евсеев назначен инспектором по Минской области

28 сентября 2017 15:34
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Новости Беларуси. Кадровый день у главы государства. Так, Игорь Евсеев назначен помощником Президента – инспектором по Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До этого он работал начальником Управления внутренних дел Миноблисполкома.

Генерал-майор милиции, владелец ордена «За службу Родине» третьей степени. Игорю Евсееву 49 лет, родился он на Гродненщине, в поселке Россь. В свое время отслужил в спецназе, на работе в милиции Минской области занимал должность начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома. По словам Александра Лукашенко, назначение человека в погонах на должность помощника в некоторой степени эксперимент.

Посмотрим, как сложится судьба генерала в гражданской должности: Игорь Евсеев назначен инспектором по Минской области-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, что тут ошибки не будет. Посмотрим, как сложится судьба генерала в этой гражданской должности, хотя трудно сказать, что она гражданская.

Она порой важнее и еще более военная, чем у некоторых людей с погонами.

Кроме того, глава государства отметил: функции инспекторов перекликаются с функциями губернаторов. Александр Лукашенко поручил Администрации Президента строго определить направления их работы.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси

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