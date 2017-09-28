Сегодня в путь отправились последние эшелоны с военной и специальной техникой после учений «Запад-2017»

Новости Беларуси. После завершения активной стадии учения «Запад-2017» части и подразделения объединенной группировки войск продолжают возвращаться в места постоянной дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и российский контингент. Ночью с 28 на 29 сентября в путь отправится последний эшелон с военной и специальной техникой. Таким образом, как и было заявлено ранее, войска вернутся в расположение своих частей до 30 числа.

Максим Слиж, СТВ:

Учение «Запад-217» на завершающем этапе. Уже в первый день после окончания активной фазы эшелоны, в первую очередь с российской техникой, начали отправляться домой. Принимали участие в совместных маневрах около 13 тысяч военнослужащих, из них почти 3000 – контингент российских войск. Основные боевые действия были развернуты на шести белорусских полигонах. Смешанные подразделения ПВО, а так же звенья авиаторов держали на прицеле воздушные цели. Уничтожала условного противника и артиллерия. Диверсантов ликвидировали подразделения сил специальных операций.

Все делали слаженно и сообща, а главное – открыто. Об этом говорили и наблюдатели, и военные аналитики. И все исключительно в целях обороны. На защите границ Союзного государства объединенный контингент войск отрабатывал различные элементы и специфики угроз. Сценарии так же были разными. Задействовали как проверенную годами на прочность и выносливость технику, так и новинки: беспилотники и ракетно-зенитные комплексы, тактические и стратегические решения.