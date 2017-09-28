«В БГУ надо навести порядок»: Александр Лукашенко назначил новых ректоров БГУ, БНТУ и двух могилевских ВУЗов

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Новые руководители теперь в 2 профильных ведомствах и 4 белорусских ВУЗах. Так, новым министром информации стал Александр Карлюкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого он занимал должность замглавы ведомства. За свою карьеру работал в таких известных белорусских изданиях, как «Звязда», «Советская Белоруссия», «Літаратура і мастацтва». Не один год был главным редактором издательского дома «Звязда».

А вот министром культуры стал Юрий Бондарь, 16 лет проработавший в Университете культуры и искусств. Такие назначения были необходимы, – подчеркнет Президент. Ситуация в министерствах сложная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Человек не новый, я так понимаю, в самом Министерстве. Не говоря уже о том, что постоянно сталкивался с работой Министерства информации. Что касается вас, я считаю, что вы очень хорошо должны быть осведомлены с ситуацией, которая складывается в Минкульте. Это два непростых министерства. Но должен вам сказать, что права на ошибку у вас нет. Ну нет просто – ни у тебя, ни у него. Это я вам публично об этом говорю. Потому что хуже мы в Министерстве информации работать не должны. И если там есть какие-то недостатки, это и ваша вина. Потому что вы не рядовым человеком там были, вы заместителем работали. Что касается Министерства культуры, то там еще более сложная обстановка. Но она там будет всегда такой сложной, потому что специфические люди творческие – и творческие, и нетворческие. И околотворческих людей там много – разных всегда сплетен, пересудов, рассуждений. Такова жизнь. Тем не менее, мы должны работать в Министерстве культуры таким образом, чтобы этих разговоров было меньше, а люди были нацелены на конкретную работу.

28 сентября Александр Лукашенко назначил новых ректоров БГУ, БНТУ и двух Могилевских ВУЗов. Назначения действительно важные. Именно преподаватели воспитывают молодежь, элиту страны – уверен Президент. Поэтому особое внимание – работе с ректорским составом. К тому же, наш ведущий вуз – БГУ – надо поднять на ступень выше. По своему содержанию он должен соответствовать ожиданиям абитуриентов.