Новые лица в Администрации Президента Беларуси: обновление, оптимизация и дебюрократизация

Новости Беларуси. Важные кадровые решения принял Александр Лукашенко на уходящей неделе. Назначено новое руководство политического штаба главы государства – Администрации Президента. Ее главой стала Наталья Кочанова, к слову, первая женщина в этой должности, до сих пор занимавшая пост вице-премьера, тоже, кстати, впервые женский. Первым заместителем главы Администрации Президента стал Максим Рыженков, хорошо известный по работе в Национальном олимпийском комитете. Общаясь с новыми руководителями, глава государства обозначил и целый ряд важных задач.

Обновление. Новые лица, новые качества или новый принцип работы? Оптимизация. Какие функции сохраняют актуальность и кто будет их выполнять? Дебюрократизация. Как изменится работа с обращениями граждан? Каким должен быть кадровый резерв, а главное – какая она – современная идеология?

Главой Администрации на этой неделе впервые в истории Беларуси стала женщина Наталья Кочанова. Ранее вице-премьер, еще раньше – мэр Новополоцка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наталья Ивановна – это опытный государственный деятель, я бы сказал уже очень преданный человек нашему государству. Человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно.

Наталья Ивановна Кочанова родом из Полоцка. Образование получила в политехническом институте, работала оператором пульта управления, инженером.

Главный принцип, как признается сама Наталья Ивановна, – работа для людей. Так было на посту главы Новополоцка, так было в Правительстве, а в Совете министров вице-премьер Кочанова курировала именно социальные вопросы. И так будет на новом посту. Одно из поручений Президента – наладить работу с обращениями граждан.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Это не дело, когда люди обращаются в Администрацию Президента, а потом эти вопросы отправляются тем, на кого была какая-то жалоба.

Первым заместителем главы Администрации назначен Максим Рыженков.

Александр Лукашенко:

Меня подкупает ваша ответственность и переживания за дело, а также энергия, с которой вы работаете. Я считаю, что нам надо сократить одну из должностей. Скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии. Существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем. Он будет заниматься идеологией и организационными вопросами.

Максим Владимирович Рыженков родился в Минске, получил юридическое образование (изучал международное право) и имеет большой дипломатический опыт. Впрочем, последнее время его имя чаще мелькало в рубрике спортивных новостей. Как помощник Президента, а затем первый вице-президент НОК он стал ярким спортивным функционером. Со своей точкой зрения. Решительным и прогрессивным.

Кстати, спортивное направление Максим Владимирович продолжит курировать. И это тоже часть прогрессивной современной идеологии. Ведь что еще так поднимает национальную гордость на рекордную высоту, как наши яркие победы.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Президентом поставлена задача, чтобы эта идеология не была такой кондовой, что ли, тех времен, которые, может, мы и не хотим вспоминать, а чтобы она была обращена в будущее и соответствовала тому пониманию молодого динамично развивающегося белорусского государства, о котором мы говорим.

Своего рода экспертный анализ, как новые предложения Министерств и ведомств вписываются в общую государственную концепцию. Связь со всеми ветвями власти.

Александр Лукашенко:

Дебюрократизация – это главная забота Администрации Президента. Идеология, кадры, экономическое направление, экспертность и правовое направление в работе Президента – важнейшее направление. Плюс работа через помощников с ветвями власти: судебной ветвью власти, законодательной и банковским сектором.

Итак, перед новыми кадрами новые задачи, в том числе кадровые.

Александр Лукашенко:

Суть всего, что я сказал, и то, что я сегодня предпринимаю, называется одним словом – обновление. Я не хочу сказать, что обновление – это опыт, омоложение и так далее. Обновление – кто может работать, хоть в 80 лет пусть приходит и работает. Если он совсем молодой человек и способен, пожалуйста, приходите, место тоже найдется. Это обновление должно закончиться соответствующим статусом государственного служащего.

Александр Лукашенко еще раз напоминает: несмотря на сложности, среднюю зарплату в 500 долларов в 2017 году нужно обеспечить.

Александр Лукашенко:

Еще раз подчеркиваю: 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите – что угодно. Но 500 долларов должно быть выполнено. От этого мы никуда не уйдем.

Есть и еще один важный вопрос, который требует внимания президентского штаба, – условия для развития бизнеса.

Александр Лукашенко:

Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Соответствует – иди работай. Второе. Никаких хождений с проверками. Особенно вновь открытых предприятий. Если пожарники подписали акт, предприятие открылось по нормативам, которые будут мною утверждены, нечего туда ходить. Я уже говорил: будет отвечать руководитель. Не дай бог, что случится, еще и не дай бог, погибнет человек – в тюрьму сядет.

Дополнительные функции появились у помощника Президента Николая Корбута и пресс-секретаря Натальи Эйсмонт. Обновленная Администрация должна стать мощным идеологическим центром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Администрация Президента, и это главное, – думающий, профессиональный и, конечно, коллективный орган. Именно таким его видит Президент. Это политический штаб, но он ни в коем случае не должен подменять собой другие государственные органы. Скорее, он должен быть мощным экспертным центром при Президенте.

Новый руководитель появился и у службы безопасности. Андрей Павлюченко работал ранее в этой же структуре в должности начальника управления, потому хорошо знает специфику работы.

Кадры решают все. Это не столько расхожее выражение, сколько не единожды доказанная истина.