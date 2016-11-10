Новые идеи и эффективная работа с кадрами: Александр Лукашенко поставил задачи перед Администрацией Президента

Новости Беларуси. Систему и стиль работы Администрации Президента Беларуси нужно принципиально изменить с первого дня нового года. Об этом 10 ноября заявил Александр Лукашенко во время рабочей встречи с главой Администрации Александром Косинцем.

Рассмотрены и планы по деятельности главы государства в 2017 году. Они достаточно насыщены и включают масштабные мероприятия в сфере инвестиционной политики, развития агропромышленного комплекса, строительства, образования, науки и спорта. Также обсуждалось выполнение прогнозных показателей, развитие региональной и кадровой политики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня волнует главный вопрос. У Вас слишком большая задолженность перед Президентом по проработке кадровых вопросов. У нас и по хозяйствующим субъектам, определяющим предприятиям фактически нет руководителей не один день и не одну неделю. Это во-первых. Во-вторых, нам следует с 1 января будущего года принципиально изменить систему и стиль работы Администрации Президента. Я введу в практику, а Вы возьмите на контроль заслушивание раз в квартал, допустим, руководства Администрации, которое придет ко мне и доложит какие-то новые идеи. Не просто скользить по наклонной, а идеи. Приму я их или нет, это уже мое дело и мое право, но идеи эти должны быть – земные, приземленные, непричесанные. Эти идеи должны быть от конкретных людей. Причесывать их на уровне главы Администрации и заместителей нельзя. В противном случае всякое творчество и свобода действий исчезают государственного служащего.

Оптимизация в Беларуси проходила в 2013 году. Тогда госаппарат сократили на четверть. На пользу она, несомненно, пошла. Отметили это и белорусы в национальном социологическом опросе. Большинство придерживается мнения, что возросла эффективность работы чиновников.

Как правило, оптимизация касается трех составляющих: во-первых, это правительство, министерства и ведомства, во-вторых, исполнительные комитеты и, в-третьих, контролирующие органы и силовой блок.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Оптимизация предусматривает не просто механическое сокращение, а решение поставленных задач не числом, а умением. Никто не будет куда-то выведен за орбиту деятельности. Будут предоставлены рабочие места. В декабре состоится совещание у главы государства, на котором будут акцентированы все необходимые вопросы, и с 1 января мы приступим к реализации оптимизации в нашем государстве. Но никто не будет обижен.