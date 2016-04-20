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Новую стратегию по борьбе с наркотиками обсуждают в ООН - позицию Беларуси 20 апреля представит глава МИД

20 апреля 2016 17:26
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Новости Беларуси. Министр иностранных дел Беларуси отправился в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях ООН. Владимир Макей будет председательствовать на встрече стран Восточноевропейской региональной группы. Кроме того, ожидается подписание Парижского соглашения по климату, принятого в декабре прошлого года.

Также Генассамблея ООН займется выработкой новой глобальной политической стратегии в отношении борьбы с наркотиками. Там озвучат позицию Беларуси по этому вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# ООН # Владимир Макей

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