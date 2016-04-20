Президент обратится с Посланием к народу и парламенту 21 апреля: прогнозы экспертов, ожидания жителей Беларуси

Новости Беларуси. Страна накануне ежегодного Послания к белорусскому народу и Национальному собранию. Завтра Президент выступит с традиционной речью. Ожидается, что большое внимание в своем обращении глава государства уделит экономической политике страны, затронет и самые обсуждаемые темы социальной политики. Послание – это своеобразный ориентир для страны в целом, свод задач и планы на год.

Ежегодное послание Президента народу и парламенту – в Беларуси это уже политическая традиция, которой более полутора десятка лет. Прижилась она не только в нашей стране. В Германии и Австрии к кабинету министров обращаются канцлеры. Годовое послание входит в обязанности главы Литовской республики. В США президент ежегодно отчитывается перед конгрессом «О положении страны».

Отличительная особенность послания белорусского лидера в том, что он обращается не только к законодательному органу, но и к белорусскому народу в целом.

Традиционно Президент выступает с посланием белорусскому народу и Национальному собранию в Овальном зале Дома правительства. Можно сказать, что это рабочее место наших депутатов. Но на 900 квадратных метрах разместятся не только парламентарии. К примеру, здесь будут и представители дипкорпуса, СМИ, члены Правительства и Администрации Президента, которые, кстати, займут вот эти места. У каждого из парламентариев будет возможность задать Президенту вопрос. Для этого в зале установлены вот такие выносные трибуны. Одним словом, перед завтрашним мероприятием – готовность №1.

По мнению депутатов, Александр Лукашенко много внимания уделит экономике. Все-таки мировой финансовый кризис дает о себе знать. А это выводит на поверхность вопросы инфляции и стабильности рубля. Чтобы остаться на плаву, наши предприятия должны бросить якорь на зарубежных рынках, при этом снизив себестоимость продукции. Рука об руку с экономикой идет и социальная политика. Парламентарии уверены: несмотря на временные экономические неурядицы, социальный блок будет укрепляться.

Александр Цецохо, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы, кстати, ожидаем в 2016 году поступление в Палату представителей законопроекта об изменении, внесении дополнений в Закон «О государственной поддержке семей, воспитывающих детей». Естественно, будет усиливаться эта поддержка.

Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, пойдет разговор по совершенствованию денежно-кредитной политики. Людей волнует вопросы инфляции, стабильности нашего рубля, доступности кредитов.

Кстати, народных избранников и граждан нашей страны интересуют практически одни и те же вопросы. Поддержка молодых семей, повышение цен, в том числе на услуги ЖКХ, вопросы здравоохранения. В общем, разговор должен получиться насыщенным, а главное жизненным.

Белорусы:

Строительство, жилье, цены. Сейчас же ЖКХ вернули.

Законопроект о тунеядстве и курс рубля наш плавающий на данный момент.

Во-первых, пенсионный возраст. Международная обстановка.

О молодежи подумать, о молодых семьях.

Многие темы, затронутые в послании-2015, актуальны и сегодня. Так, в прошлом году в Овальном зале говорили о Декрете о тунеядцах. Не обошли стороной тогда и обновленный закон о коррупции. Президент еще в прошлом году обозначил важные аспекты развития экономики: эффективное использование бюджетных средств, снижение инфляции, благоприятный бизнес-климат, диверсификация экспорта, новые подходы в сельском хозяйстве.

Олег Ильин, директор Агентства стратегического и экономического развития:

Приоритеты, которые ставит Правительство перед собой, в развитии экономики, они во многом сохранятся. Это диверсификация рынков сбыта. Уже много получилось. Возобновили сотрудничество, например, с Пакистаном, с другими странами. Второй приоритет, который я бы отметил, - это, наверное, наращивание и развитие прямых инвестиций.

Во время выступления президент анализирует не только ситуацию в стране, но и в мире. Обстановка в регионе сейчас не самая простая. До сих пор не разрешен конфликт в Украине. Сложная ситуация с мигрантами в Западной Европе. Беларуси удается не только сохранять стабильность в своей стране, но и находить дипломатические выходы из сложных ситуаций в других государствах.

Владислав Фрольцов, политолог:

Белорусская внешняя политика в текущем году сумела продемонстрировать убедительные успехи. Это и дальнейшее развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Нельзя не вспомнить настоящий дипломатический прорыв, который осуществила наша страна на европейском направлении. И, конечно же, продолжающийся диалог с Соединенными Штатами Америки.

Послание Президента – это анализ текущей ситуации в стране и стратегия ее развития на ближайший год. А нынешний год особенный в экономическом плане еще и тем, что задает темп на новую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, трансляция Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию начнется в 11.00 в прямом эфире телеканала «Беларусь 1» и Первого национального канала Белорусского радио. А телеверсию в 9 вечера смотрите завтра на всех белорусских телеканалах.