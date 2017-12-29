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Президент Беларуси: «Ребенок в семье – это счастье, а мы за это счастье вам платим»

29 декабря 2017 18:40
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Новости Беларуси. После посещения онкодиспансера Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. В конце года принято подводить итоги, поэтому разговор коснулся самых важных тем уходящих 12 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На импровизированной пресс-конференции обсудили вопросы внешней политики, социальной и демографической ситуации, продовольственной безопасности страны.

Проблема рождаемости и воспроизводства населения – она очень сложная и очень важная. Здесь разные меры предпринимаются, в том числе материальное стимулирование и так далее. Но, может быть, не всегда этих мер достаточно или не всегда они единственно нужные? Как в Беларуси планируют решать эту очень важную проблему?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для того, чтобы решить эту проблему, совет один – рожайте. Потому что люди ­– это наша безопасность. Нам надо хотя бы 15 миллионов в Беларуси населения, чтобы не опустела Беларусь (подробнее здесь).

Поэтом рожайте, если нужна помощь – мы будем вас поддерживать, обязательно будем поддерживать. Если очень быстрая нужна помощь (не дай Бог, конечно), также будем помогать. Но дети – это все.

Когда он на ножки встанет, в три годика, в пять – это такие этапы. Затем в 10 лет – это совсем другие люди. Чтобы отдать долг стране, двое должно быть. А чтобы пользу принести, трое должно быть. Вот я всем девчонкам нашим, женщинам молодым желаю, чтобы так было.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ

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