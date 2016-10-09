Николай Валуев: уверен, что вопросы между Беларусью и Россией путем переговоров будут решены

А сейчас – Русский гигант. Так его называют во всем мире, спортивный и уже политический тяжеловес – депутат российской Госдумы Николай Валуев на прямой связи со студией «Недели» из Витебской области.

Николай, добрый вечер.

Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

Здравствуйте, Игорь.

Вопрос сразу из политической плоскости – белорусско-российские отношения. Бывало всякое. В последние недели не лучшим образом обстоят дела. Об этот высказался в пятницу и наш Президент на встрече с парламентом. И дело здесь даже не в цене на углеводороды и продуктах. А, пожалуй, глубже. Почему так происходит? Где собака зарыта? В чем корень таких проблем?

Николай Валуев:

Корень проблем, на самом деле, всегда в том, что существуют какие-то мелкие недопонимания. Чаще всего они касаются чисто экономических вопросов и чисто экономических интересов. Поэтому, как показывают последние 10-20 лет существования наших государств, мы все эти вопросы умели, собственно говоря, успешно решать. Я уверен, что и те, которые возникли сегодня, точно в таком же ключе, путем переговоров, путем конструктивного диалога, будут обязательно решены. Потому что мы все прекрасно понимаем: мы не просто братские соседние народы, но мы еще и стратегические партнеры, которые в итоге выигрывают от сотрудничества друг с другом.

Николай Сергеевич, и в российском, и в белорусском парламенте есть люди публичные – спортсмены, артисты.

Николай Валуев:

Без этого никак. Должны быть все.

У нас это белорусские олимпийцы Девятовский, Богданович – теперь уже в новом созыве, застуженная артистка Ирина Дорофеева. Вы тоже человек публичный, ваш коллега по Госдуме Иосиф Кобзон. В чем миссия таких людей в парламенте?

Николай Валуев:

Публичность любого человека зарабатывается очень серьезным, большим трудом. Это касается и спортсменов, и тружеников, и производственников. И даже просто политических деятелей. Если это касается артистов или врачей, учителей, то известность достигается только делами. Не только словами. Она подтверждается делами. И отсюда возникает уважение окружающих. И чем больше ты сделал, тем это уважение больше. Поэтому это нормальная абсолютно история. Тем более любой политик стремится к тому, чтобы его публичность, его узнаваемость была как можно больше. И, естественно, ему тогда просто-напросто проще высказывать определенные мысли, выступать на определенные темы. И так или иначе быть рупором этих идей, тем более если эти идеи политические. И , больше того, я скажу, что в седьмом созыве Государственной Думы, избравшись от Брянской области, я работать буду уже по линии экологии. Два последних года я работал по этой теме. Также мне всегда были очень интересны темы рыболовного и охотничьего хозяйства. Кстати, Беларусь всем этим здорово может поделиться, потому что мы даже за основу, когда работали в комиссиях, межфракионные рабочие группы, которые я создавал по вопросам охоты и рыбалки, мы брали один из базовых законов, на который можно равняться, закон об охоте именно Беларуси.

Спасибо. Так что приезжайте к нам не только на «Дожинки», но и на охоту.