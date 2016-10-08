Александр Лукашенко: Уверен, что в будущем Узбекистан будет мощным государством Центральной Азии

Еще одна важная страна оказалась на пути Президента Лукашенко из Пакистана в Беларусь. Александр Григорьевич приземлился в Узбекистане. В Самарканде Президент Беларуси посетил могилу недавно ушедшего из жизни Ислама Каримова. А также встретился с вдовой умершего президента – Татьяной, в которой, кстати говоря, течет белорусская кровь. Состоялся очень результативный, по оценке Президента, разговор с исполняющим обязанности президента Узбекистана, премьер-министром Шавкатом Мирзиёевым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю ваше отношение к нашему народу. Я вам за это очень благодарен. Естественно, я же интересовался глубоко, что за человек сейчас остался на этом посту в это трудное время и держит страну. А время очень серьезное. И вы продемонстрировали, что узбеки – это умная нация. Знаете, кто-то, может быть, со злобы думает, что что-то перевернется. Нет, все сегодня (даже я в Пакистане был, и мне Наваз Шариф об этом говорил: «Молодцы узбеки, – про вас начал говорить, – держатся они. Они не стали пылить, спокойно идут к президентским выборам»). Знаете, вот это по-белорусски. Спокойствие, мудрость. Узбеки – это древний народ, цивилизованный народ, сделавший немало для цивилизации, поэтому он так себя достойно ведет. И я скажу, что это честь – сегодня быть одним из руководителей этого народа. Мы всячески желаем вам успехов в это трудное время, очень желаем вам, чтобы все было спокойно. Я уверен, что в будущем Узбекистан будет мощным государством Центральной Азии.

И, знаете, вы очень правильно сказали: мы немножко подотстали в отношения в экономике. И я уверен, что в ближайшее время (год-два-три) мы обязательно уйдем от этого смешного товарооборота. У нас есть огромный потенциал. Мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нашей экономике, они сопрягаемы, они взаимодополняемы, наши экономики. Вы как бывший премьер это знаете. Да и настоящий – вам приходится сейчас за двоих работать. Прекрасно знаете нашу экономику. Поэтому мы действительно договоримся и определим рамки нашего официального визита, когда вы уже сформируете правительств здесь, президентские выборы проведете. Это не горит. А сегодня у меня должен был начаться визит официальный. И, знаете, я заранее не думаю, не подбираю этот момент. А только сегодня в самолете открыл, посмотрел: так вы же 6-8 собирались встретиться здесь и обсудить наши проблемы. Так что это совпадение. Конечно, этот визит не таким должен был быть, но что ж, жизнь идет, продолжается. Ее не изменишь. А наша с вами задача сделать так, чтобы эти терпеливые узбекские и белорусские народы, очень талантливые имели достойные взаимоотношения. И мы это сделаем. Я уверен, что просто в ближайшие 2-3 года. Это будет хорошей для него памятью, потому что вы правы. Он всегда мне говорил, о предстоящем визите, по имени всегда меня называл: «Мы, Саша, с тобой должны, встретившись, такие соглашения подписать». А вы правильно сказали: наполнить этот визит, чтобы он не был каким-то туристическим. Поэтому в этом суть, и мы, я думаю, с вами подготовимся для того, чтобы достойно встретиться здесь, на великой земле, откуда идет во многом наша цивилизация, и определить перспективы нашего сотрудничества.