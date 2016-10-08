О главном, что тревожит народ и руководство страны: выступление Александра Лукашенко перед парламентариями

Новый формат в политической жизни страны – в пятницу Президент Беларуси обратился к парламенту в тот ключевой момент, когда пятый созыв передавал эстафетную палочку шестому. Обе Палаты Национального собрания в старом и новом составе собрались в Овальном зале. А Президент только что, ночью буквально, вернулся из Узбекистана, перед этим он был с визитом в Пакистане. Но глава государства был бодр, эмоционален и в своем стиле – без бумажки – более двух часов говорил о том главном, что тревожит народ и руководство страны. Впрочем, не только тревожит, но и радует – об успехах тоже вспоминал Александр Григорьевич – о результатах состоявшихся зарубежных визитов, о достижениях, которые не дают покоя соседним странам, о парламентских итогах.

И вручил Президент награды депутатам и сенаторам, завершившим четырехлетний цикл, а также напутствовал новичков Овального зала. С подробностями наш корреспондент Евгений Пустовой.

Новейшая история парламентаризма в фотографиях. Сенатор Владимир Пантюхов летопись Совета Республики в формате 10 на 15 начал четыре года назад. Теперь этот альбом на полку, пора начинать другой – для шестого созыва. И на первой странице, безусловно, будет фото о новой политической традиции в Беларуси. Президент впервые обратился сразу к двум поколениям народных избранников.

Владимир Пантюхов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Отеческий разговор, как будто он с позиции первых парламентариев. Это был как мастер-класс.

Речь Президента явно шире рамок дежурных слов «спасибо» пятому созыву – и «дерзайте» – новичкам. Даже по времени вместо предполагаемых 30 минут приветственного слова – почти около трех часов открытого общения. По сути, в Парламенте прозвучала программная речь Александра Лукашенко на будущее четыре года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работа предстоит сложная и ответственная. Страна должна преодолеть негативные тенденции в экономике и выйти на устойчивые динамичные темпы развития. У нас есть для этого все условия, и главное из них – единство народа и политическая воля руководства страны.

Президент без купюр открыто на всю страну и в адрес мировых столиц. Надзиратели планетарного порядка перегнули палку: итог – «Арабская дуга». Затем от нее как от электрической напряжение передалось по всему миру. Нет мира и у наших ближайших соседей. Волны «Бури в пустыни» от лопастей «Апачи» возмутили и спокойные воды Днепра.

Александр Лукашенко:

Начали с Туниса, жемчужины Африки. Дальше пошли в Ливию и по всему побережью до Сирии.

Разбомбили госпиталь, спасают эту несчастную девчушку. Я, выступая в ООН, хотел перед трибуной развернуть плакат, помните, того мальчишки трехлетнего, которого выбросила волнами в Средиземное море, который утонул, захлебнувшись. Сколько таких детей? Защититься хотят от беженцев. Да Господь с вами, это делается элементарно, и здесь только один путь – помогите встать на ноги этим государствам. Помните до украинских событий, поднимите стенограмму даже в парламенте, когда я говорил депутатам уходящего парламента: если вы думаете, что Северная Африка, Ближний Восток, где полыхает война, Ирак («Буря в пустыне» при Буше) – это далеко, ошибаетесь. Посмотрите, какое сейчас напряжение с НАТО. Посмотрите, как гнобят Россию. А мы в едином военно-политическом блоке с ней, значит, и нас. Прошло буквально немного времени. Поэтому мы должны думать и об этом, думать всегда. О том, как защитить свои интересы, свой народ и сберечь свое еще не окрепшее государство.

В Овальном зале наш Президент говорит, не сглаживая острых углов. Таким он был будучи депутатом, таким остался, став опытным политиком. Верен стране, народу и своей харизме. За это его любят белорусы, уважают оппоненты и политики других стран, разбирают на цитаты журналисты.

Беларусь на перекрестке геополитических и экономических интересов. Но любой неосторожный шаг в строну – угодим в трясину.

Александр Лукашенко:

Мы должны забыть мышление «свой – чужой», «враг – противник – друг». Мы должны во внешней политике с нашими возможностями, с нашими ресурсами действовать настолько осторожно и аккуратно, чтобы не обозлить ни слева страны, ни справа, тем более соседей. Ну зачем нам сегодня брать ружье и идти в окопы? Нам это надо? Нам это не надо. И мы не балансируем, мы не сидим на двух креслах, стульях, как дубасят этого Лукашенко. Абсолютно нет. Господь нас посадил сюда, я, может быть, рад бы был где-то быть подальше от этого котла, но, увы, предопределено нам здесь быть. И мы вынуждены проводить такую политику, чтобы никого не обидеть, никому не навредить и чтобы сохраниться. Чтобы устоять, чтобы опять не стать какой-нибудь провинцией.

Мы на европейском перекрестке островок стабильности. Сухопутная Беларусь не дрейфует как в море корабль, а наоборот – у Синеокой искренний и чистый взгляд в сторону старейших союзников. Правда, зачастую ближайший сосед начинает городить огород, с которого вместо сердечного «братья» слышно более холодное «партнеры».

Александр Лукашенко:

У русских и белорусов нет друзей, мы остались вдвоем. И я Путину недавно публично сказал: «Придется спиной к спине стать и защищаться вдвоем». Так что, нам сегодня лыко драть здесь, как белорусы говорят? Нам надо очнуться. И парламентарии сегодня как никто другой должны каждый раз биться за эти идеи. Может, кому-то там не до Беларуси, а я чувствую, действительно, так. Сирия важна, но Беларусь – это святое.

В Овальном зале помимо народных избранников министры и дипломаты. Поэтому и посылы Президента, что говорится, не в бровь, а в глаз. Послы доведут руководству своих стран. А правительству – еще раз мэсседж по главным вопросам. Мы с кем? Ответ – прежде всего со своими интересами.

Александр Лукашенко:

Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну и народ на этом куске земли. Вот и вся политика. Когда нас наклонили и ввели санкции, когда нам вообще не давали повернуться, а кое-кто это использовал с другой стороны, мы выстояли. И Запад отменил санкции не потому, что Лукашенко каких-то политзаключенных выпустил. Поверьте мне, пришло время, осознали свою ошибку и отменили эти санкции. Вот наступил момент, когда можно было сохранить лицо и отменить эти санкции. Спасибо. Это настораживает некоторых на Востоке. Кому мы во вред что-то делаем – никому. И в этом направлении мы будем двигаться, не создавая ни для кого проблем.

В общем, так всегда. Холодает и холодеют отношения между странами. Просто на интеграционной площадке каждый старается тянуть одеяло на себя.

Александр Лукашенко:

Мы хотим получить ровно столько, сколько заработали. Но мы хотим и требуем, чтобы с нами были равноправные отношения. Депутат – это прямая дорога просвещения людей по тем вопросам, которые решаем мы здесь, наверху. Парламент, Президент, другие ветви власти. А, во-вторых, Парламент – это высшая точка народной дипломатии.

У каждой страны свои интересы. Одни играют венной мускулатурой, другие разыгрывают экономические партии. А для президента Лукашенко мерило политического успеха – судьба независимости государства и каждого отдельного белоруса.

В Овальном зале звучат золотые слова, за которые женщина-мать любой страны готова поклониться своему Президенту. Белорусский солдат на чужую землю ни шагу. Максимум – десант гуманитарной помощи или техники. Свои геополитические амбиции белорусы продвигают не танками, а белорусами.

Александр Лукашенко:

Мы переживаем за сирийский народ и оказываем ему посильную помощь, и будем оказывать сирийцам посильную помощь, что в наших силах. Но воевать мы там не будем. И мы в Украину на танках не поедем, мы на тракторе туда поедем. Это наши братья, такие, как русские люди. Это единство славянское, которое никому не позволено разрушить. Мы же льем воду на мельницу наших противников.

Александр Лукашенко честно и открыто и о том, что политики обсуждают в залах Кремля, штаб-квартирах Брюсселя, властных кабинетах Вашингтона, и о том, что говорят белорусы на кухнях столичных многоэтажек и в деревенских магазинах. За окном градус падает, а в кабинетах Министерств градус желания поднять квартплату повышается. Ударят морозы, и цены на «коммуналку» – по кошелькам белорусов. Нет – это принципиальная позиция нашего Президента.

Александр Лукашенко:

Никто не спорит, каждый должен платить за свое. Каждый должен платить столько, сколько стоит. Но у людей должна быть возможность заплатить. Давайте потихонечку, по-аккуратному. Я говорю, вот 5 долларов на год. Люди понимают, что половину платят, по 5 долларов плюс, может быть, там где-то близко на величину инфляции. Это нормальный понятный путь для людей. Но нельзя сразу оглушить людей, как это сделали в Украине. Ну вот он рядом пример.

Это посыл и депутатам, и правительству, и международным кредитодателям. В угоду МВФ повышения ЖКУ, а модным трендам – реформ не будет. Изменения должны быть выверенными и ради роста общего благосостояния, а не числа олигархов.

Независимой Беларуси – 25. Это возраст проб и ошибок, развития и накапливания потенциала. Самый сложный этап взросления пройден, страна не испортила себя политическими катаклизмами и экономическими пертурбациями, сохранила девственность и чистоту природы, у Беларуси ухоженное лицом городов и деревень, хорошее приданное промышленных предприятий и признанный мировой наукой интеллект. И, конечно, глядя на такую Синеокую, толстосумы облизываются. Но снять сливки с госактивов, а в итоге обнажить экономику и раздеть народ, Александр Лукашенко не даст.

Александр Лукашенко:

Мы не могли пойти за Россией чохом, издав закон приватизировать всe и вся. Мы видели, к чему это приводит. И я исходил из этого, что надо сохранить точечную приватизацию. Где надо, не справляемся, или дорого дают – идем на приватизацию. Вот такой порядок приватизации у нас. Бюрократический, сознательно бюрократический. Я от этого не откажусь. Даже в парламенте будут придерживаться иного мнения. Знаю, что не будут поддерживать, потому что не мы создавали с вами эту собственность. Не только мы. Многие поколения, и то, что не принадлежит нам, отдать за бесплатно, за бесценок никому не позволено. Проклянут люди. Уйдем на пенсию – палками забросают.

Для крупных предприятий – диктатура технологий и дисциплины, зато для малого и среднего бизнеса – полная демократия. Зарегистрировался, открыл производство, и все – работай.

Александр Лукашенко:

С 1 января, как мы и договаривались, все это снять, если хотите, я подпишу указ, декрет. Чтоб человек зарегистрировался и начал работать. Но увеличить ответственность бизнесмена: не дай бог, пожар или зараза. Будешь отвечать головой.

За правилами в ценовом марафоне будет следить государственный арбитр.

Открыто Президент и доходах. Деньги надо не печатать, а зарабатывать.

Еще одна задача у нового Парламента, но уже в политической плоскости.

Александр Лукашенко:

Появились новые проблемы, новые вызовы, да и время требует чего-то нового. Наверное, это не секрет, и начинать надо с главного. Если мы решимся на это, нам надо создать вот эту группу мудрецов – умных людей, юристов, которые проанализируют Основной Закон, и если нужно будет – нужна нам Конституция, – мы одолеем это, увидим, что это нужно сегодня на этот вопрос прежде всего ответить, мы на это пойдем.

Легитимность выбора белорусского народа с международным статусом. О результатах и целях самого избирательного процесса Александр Лукашенко говорит открыто и прозрачно как урны для голосований на парламентских выборах.

Александр Лукашенко:

Лукашенко провел выборы, чтобы понравиться Западу. Отвечаю конкретно на этот вопрос. Не только я, но и вся власть в Беларуси сделала всe, чтобы не только понравиться Западу и американцам, но и чтобы не было стыдно за нас нашим друзьям в России, Китае, Украине, Польше, Прибалтике, Азии, Африке. Тем, с кем мы сегодня установили добрые отношения, с кем мы сегодня дружим.

Оппоненты власти не только не смогли вразумительно пообещать хлеба, но даже не сумели обеспечить зрелищ. Глядя на экране на людей с закрытыми лицами, электорат одолевала зевота.

Александр Лукашенко:

Все кричали: дайте, дайте нам телевизор – дали. Так большинству, в том числе оппозиции, которой надо, я же сам помню, как это было у меня, рваться на этот экран, чтобы что-то сказать – сказать нечего. Некоторых слушал-слушал и вынужден был переключиться на другой канал.

Из десятков оппозиционных кандидатов в парламенте только двое. И то – обаятельные женщины. А остальным нечего на зеркало пинать.

Александр Лукашенко:

Вообще-то победа нескольких истинных оппозиционных, как я сказал, мыслящих депутатов вызвала у руководства их партий настоящий переполох, и вы это видели, это же было на ваших глазах. Спрашивается, а вообще, они хотят взять власть в свои руки и знают ли они, что делать, когда эта власть окажется в их руках?

Я абсолютно не против, как тут некоторые говорят, возрастания роли партий, но не искусственно и не на ниве антагонизма с властями. Сегодня представители оппозиции уже есть в Парламенте. Почему же не победила оппозиция, почему так мало представителей в Парламенте? Честно скажу, что я бы хотел, чтобы было больше, только потому, чтобы не упрекали уже нас в этом. Ответ прост: уж очень далека оппозиция наша от интересов народа.

Парламент должен стать единым организмом. Именно шестому созыву выполнять мэсседж V Всебелорусского собрания. А вот в профессионализме депутатского и сенаторского корпуса у Президента сомнений нет.

Этот созыв самый молодой в истории белорусского парламентаризма с красивым лицом. Треть – женщины.

Александр Лукашенко:

Наши прекрасные женщины. Я всегда говорю, что женщина по своей сути более стабильный человек. Она опасается прикоснуться к «горячему», она никогда не пойдет на сделку с совестью, на что мы, мужчины, всегда готовы.

Обращаясь к депутатам, а через них – ко всему народу, Президент подчеркивает: надо сохранить преемственность, а людей оценивать не по возрасту и политическим взглядам, а приверженности к своему делу ради интересов страны.

Александр Лукашенко:

Делить парламент сегодня – не мое. Для меня это парламент – единый и каждый депутат обладает одинаковыми полномочиями и статусом. Я крайне заинтересован, чтобы наши депутаты работали больше внутри страны и, самое главное, на страну, на собственный народ.

Наказ Президента: на парламентских сессиях доработать реформу образования. Александра Лукашенко это волнует как Президента, как отца школьника и педагога по одному из дипломов. Школа не должна гробить здоровье и таланты детей.

Александр Лукашенко:

Час ребенку утром поспать – это благое дело. Хорошо, кому близко. Вот я вспоминаю себя: до 4 км надо было пешком ходить. Это же во сколько надо ребенку подняться? А мы все плачемся: состояние здоровья. Так сон для ребенка – это главное составляющее для ребенка его здоровья. Очень я боюсь, что мы теряем очень много способных и талантливых людей. Вот это отчетничество, эти репетиторства. Давайте готовиться к централизованному тестированию! Нам что-то надо придумать.

Еще один глобализационный перекос в образовании – чужому внимание больше, чем своему. От Болонского процесса до изучения иностранного языка.

Александр Лукашенко:

В пятом, шестом классе у нас английского языка по четыре-пять часов, а наши доморощенные в Министерстве образования доработались до того, что «беларуская мова i лiтаратура» – два часа. Правда, после моего замечания час добавили. А некоторые доморощенные у нас в Беларуси и особенно на Востоке начинают нас упрекать в излишней, подумайте, белорусскости. Что это за глупость такая? Мы нация, а у каждой нации есть свои признаки национального. И главное, кроме суверенитета, территории и так далее – это язык.

Вытеснить свое и навязать чужое в Беларуси не дадут. Импорт ценностей начинается с импорта чужестранных слов и понятий.

Те, кого белорусы не поддержали на выборах, хотели люстрации уже состоявшейся системы власти. Эта жертва адептами религии революций – на алтарь чуждых для нашего народа идей: рыночной экономики и ценностей с другой ориентацией.

Александр Лукашенко:

Я был частью некой так называемой демократической оппозиции. Но прагматичной оппозицией, привязанной к земле. Я их всех знаю и знаю, кто за ними стоит. Без люстрации не обойдутся, а люстрация – это гибель. Это сумасбродство, которым будет сверху донизу пронизана вся государственная машина. Да этого и не получится. Слишком мы в хорошем смысле далеко зашли, в том числе и в формировании единства властных структур и нашего общества.

Правда, обсуждать-то нечего. За четыре года пятого созыва парламента мир и многие страны изменились не к лучшему. А вот Беларусь сохранила свои позициях безопасности и даже набрала очки на табло международных отношений. Члену одноименной комиссии Совета Республики, генеральному директору телекомпании «Столичное телевидение» Юрию Козиятко – Орден Почета.

Работу более 20 самых активных парламентариев оценила страна и коллеги. Президент выполняет приятную миссию: награждает лучших государственными наградами. Это как ориентир новичкам, как надо пройти дистанцию в четыре года. И, понятно, будет нелегко. Всегда сложнее поднимать планку, которая и так уже высока. Но мандаты и эстафета переданы. Вперед!