«Беларусь и Пакистан – дружба на век»: политические и экономические итоги визита Александра Лукашенко в Исламабад

Серию визитов совершил в последнее время Президент Лукашенко в очень значимые страны мира. Один лишь Китай чего стоит? И вспомним еще раз, что Китайская Народная Республика внесла Беларусь в число своих важнейших партнеров. В этом списке вместе с Беларусью лакомый для Китая сосед – Россия, «банковская» Великобритания и важнейший коридор нового «Великого Шелкового пути» – Пакистан.

Как раз-таки в Пакистан, по горячим следам, после визита в Поднебесную направился на этой неделе Президент Беларуси. Прозвучала идея открыть прямой авиарейс между Минском и Исламабадом. Чтобы предпринимателям легче было встречаться и договариваться о новых проектах. Не только предпринимателям, но и политикам, может быть, и туристам. Личный контакт, как показал визит Президента, – самый эффективный. Юлия Бешанова рассказывает.

Сделать фото с европейцем для пакистанцев – к удаче и процветанию. А если новый знакомый из Беларуси, значит он автоматически «зачисляется» в друзья. Гостям из Синеокой здесь действительно рады, и к протокольной фразе «двухстороннее сотрудничество» подходят с личным отношением.

Пакистанец:

Беларусь – это в Европе. Беларусь и Пакистан – дружба на век.

«Дружить, что называется, домами» решили на самом высоком государственном уровне. Александра Лукашенко на пакистанской земле встречали как близкого друга. Нюансы, которые отмечали журналисты, подчеркивали особый статус диалога.

Вот премьер-министр Пакистана лично встречает борт № 1. А уже утром на официальной встрече в резиденции Наваз Шариф держит руку на сердце во время исполнения нашего гимна. Заключительным аккордом станет неформальное общение в личной резиденции Шарифа.

Официальный диалог лидеры начали «с глазу на глаз», продолжили разговор уже в присутствии делегаций. Акцент встречи – на принципах сотрудничества: взаимовыгодном, всеобъемлющем, основанном на личных контактах.

Но переговоры – лишь вершина айсберга. Несколько дней плацдарм для встречи готовила представительная белорусская делегация. Результат порадовал: из Исламабада улетели с увесистым багажом в виде полутора десятков соглашений, подписанных на межправительственном уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши подходы к развитию двусторонних отношений не изменились со времени предыдущих встреч. У меня только укрепилась уверенность в искренности намерений наших пакистанских партнеров развивать дружественные отношения с Минском на принципах взаимного доверия и сотрудничества.

Мы с премьер-министром подписали совместное заявление, которое подтверждает взаимную волю к развитию дружественных отношений и конкретизирует их отдельные направления с учетом веления времени.

Беларусь заново открыла для себя Исламскую Республику всего два года назад. Роль «политического Колумба» возложили на впервые открывшиеся здесь посольство. При ближайшем рассмотрении оказалось: Пакистан для нас абсолютно новый рынок численностью в 200 миллионов человек – это больше, чем во всех странах Евросоюза вместе взятых. Экономика Пакистана за последние несколько лет сделала качественный рывок и теперь обладает потенциалом стать одной из крупнейших в XXI веке.

Тохир Мирзоев, представитель Международного валютного фонда в Исламской Республике Пакистан:

Та работа, которая была проделана за последние три года, не только стабилизировала страну, но и создала более благоприятный климат для того, чтобы уже фокусироваться и переходить от так называемых пожарных мер стабилизации к более глубоким структурным преобразованиям, с одной стороны, а с другой стороны – к тому, чтобы сосредоточиться на привлечении инвестиций, на ускорении темпов роста.

Кстати, еще два года назад здесь, в Пакистане, с Беларусью знакомы не были вовсе и искренне считали: так называется исключительно трактор. Сегодня товарооборот между странами – порядка 60 миллионов долларов. Сумма невелика, но это лишь первые кирпичики в фундаменте.

Существенно расширить экспортный список и шире войти на пакистанский рынок – задача сложная, но, как показали переговоры, выполнимая. В конкурентной борьбе за покупателя наша продукция берет безусловным соотношением «цена-качество». Обсуждаются вопросы экспорта в Пакистан белорусской «молочки», мясной и хлебобулочной продукции, детского питания. Мы, в свою очередь, готовы больше покупать риса, фруктов и овощей.

Глобальные перспективы здесь и отечественного легпрома. Не отстают флагманы машиностроения. Заметно потяжелел экспортный портфель «БелАЗа». Впервые в Пакистан, причем на постоянной основе, будет поставляться самый большой карьерный самосвал. Пакистанскую «прописку» собирается приобрести и ведущий отечественный производитель специальной техники.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга»:

Я думаю, что в ближайшее время мы можем уже поставлять на сумму 5-10 млн долларов только гидравлики. Мы договорились о вхождении в долю тракторного завода и начинаем производство наших специальных машин в Пакистане. Соответственно, формируем товаропроводящую сеть для техники, которую будет производиться уже в Пакистане.

Но на стадии «купли-продажи» стороны останавливается не собираются. В перспективе, например, совместные производства и серьезные инвестиционные проекты. «Зеленый» свет белорусско-пакистанскому бизнес-сотрудничеству дали на самом высоком государственном уровне. Следующий ход – за самими предприятиями и экспортерами.

Александр Лукашенко:

Активизация белорусско-пакистанского инвестиционного сотрудничества будет способствовать росту экономик как Пакистана, так и Беларуси. И важная роль в этом процессе должна принадлежать собравшимся в этом зале бизнесменам и предпринимателям. Не зря говорят, что инвестиции – это показатель динамики развития взаимодействия государств. К сожалению, до настоящего времени мы не можем похвастаться успехами в этом направлении. Однако рост вашей экономики, о чем здесь говорил премьер-министр, увеличение ее возможностей по зарубежному вложению капиталов, создают благоприятные предпосылки того, чтобы Беларусь по праву стала для Пакистана инвестиционным окном в Европу.

Наша страна имеет ряд конкурентных преимуществ с точки зрения привлекательности для бизнеса. В первую очередь это выгодное экономико-географическое и геополитическое положение. На Западе у нас находится единый рынок Евросоюза (450 млн человек), на Востоке – рынок Евразийского экономического союза, насчитывающий более 180 млн жителей. В данном случае компании, заинтересованные в закреплении своего присутствия в Евразийском регионе, получают уникальные возможности.

Минск готов предложить Исламабаду сотрудничество и в области добычи нефти, логистике, биотехнологиях, строительстве.

Александр Лукашенко:

Мы договорились с премьер-министром в течение четырех лет вывести наш товарооборот на уровень 1 млрд долларов. Вот как хотите договаривайтесь между собой, можете вообще не уходить из этого зала, столько, сколько надо договаривайтесь, но через четыре года 1 млрд долларов, не меньше (больше можно) должен быть.

Не так давно заявленная цифра выглядела фантастической и недостижимой. Скептически настроенные эксперты уверяли: расстояние в пять тысяч километров не позволит Беларуси полноценно конкурировать на южноазиатском рынке. А уже сегодня специалисты готовы выписать рецепт на «миллиардный товарооборот».

Журабек Киркизбеков, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Исламской Республике Пакистан:

В Пакистане знают последние 50 лет Беларусь как тракторы, ваши МАЗы здесь, «Амкадор», БелАЗ, текстиль. Много чего можно делать.

Пакистан постепенно приобретает статус партнера стратегического. Причем не только для Беларуси. В 2015 году было объявлено о масштабных инвестициях в совместный проект «Китайско-пакистанский экономический коридор» – это сеть автомобильных и железных дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередач.

Для Пакистана проект, без преувеличения, «стройка века». Китай «вольет» в Исламскую Республику порядка 46 миллиардов инвестиций, а это 20% от всего ВВП страны. Новый «Шелковый путь» по суше соединит два страны. А основная транспортная ветвь пройдет через Центральную Азию, Россию и Беларусь.

После недавнего визита в Поднебесную Александра Лукашенко стало понятно: в амбициозном, первоначально двухстороннем проекте участие Беларуси вовсе не лишние.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы почувствовали, что масса ниш, в которых мы имеем определенные компетенции, имеем позиции, имеем определенные наработки, и которые нужно занимать и достаточно успешно можно работать. Если взять уровень предприятий, то предприятия тоже конкретно уже сработали, подписали конкретные контракты.

За визитом с интересом наблюдали и в Минске, и в Исламабаде. Причем практически все встречи на высшем уровне ведущие национальный телеканалы транслировали в прямом эфире, освещали визит и ведущие газеты огромными тиражами.

Рассвет на Востоке наступает стремительно. Солнце встает буквально на глазах. Так и отношения Беларуси и Пакистана развиваются динамично, быстро. Буквально за год сделан огромный шаг вперед. Впереди – перспективное сотрудничество в сфере инновационных технологий и науки.