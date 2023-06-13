Николай Бузин: МОТ решает задачи, которые ей транслируют спонсоры

Очередная попытка ужесточить санкционный режим вряд ли позволит достичь желаемого результата. У Беларуси большой опыт работы в условиях всевозможных ограничений. Эксперты не сомневаются, что и в сложившейся ситуации мы выработаем стратегию противодействия.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

За санкциями стоят люди, их жизни, жизни и благополучие их семей. Все это перечеркивается росчерком пера международной организации. Она не решает свои задачи, она решает задачи, которые ей транслируют ее спонсоры. Мы живем много лет под санкциями, мы много лет противодействуем тлетворному влиянию всевозможных организаций и стран. И почти уверен, что преодолеем мы и это. А итоги голосования в организации показывают, что с каждым днем, с каждым месяцем и годом влияние подобных организаций на международную политику становится все слабее и слабее. Видимо, мы дождемся того момента, когда правда и справедливость будут играть ведущую роль на международной арене.