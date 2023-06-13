Михаил Орда: неравенство возрастает, в международной политике справедливости становится всё меньше

Выступая в Женеве, председатель Федерации профсоюзов Беларуси призвал Международную организацию труда пересмотреть подходы в работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принятие антибелорусской резолюции подтверждает неспособность МОТ действовать самостоятельно, не поддаваясь давлению Запада. Площадка, которая призвана обеспечить интересы трудящихся, окончательно дискредитировала себя.

Как показывает практика, односторонние ограничительные меры вводят именно сильные страны в отношении тех государств, которые идут по пути своего развития. Согласно исследованиям, за последние десятилетия США более 100 раз вводили такие незаконные меры, Евросоюз – около 20 раз. Эти незаконные меры используется ими как экономическое оружие, которое они, не стесняясь, применяют к странам. И все отчетливо понимают, к каким результатам приводят санкции. Люди теряют работу, снижаются их доходы, у государства сокращаются возможности по социальной поддержке людей – подчеркнул председатель ФПБ. Это элементарный шантаж, заложниками которого становятся миллионы трудящихся. И по этому вопросу МОТ не имеет права молчать.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Я хочу отметить, что в последние годы с трибуны МОТ уже неоднократно звучали инициативы о справедливой глобализации, о справедливом будущем в сфере труда. И все страны взяли на себя обязательство добиваться их реализации, проводить справедливую национальную и международную политику, направленную прежде всего на эффективную занятость людей, на создание условий для устойчивости предприятий и организаций.

Какой результат мы видим сегодня? Неравенство только возрастает. В международной политике справедливости становится все меньше. Ряд государств для достижения своих политических и экономических целей на постоянной основе применяют другим государствам незаконные санкции. Это элементарный шантаж, заложниками которого становятся миллионы трудящихся. И по этому вопросу МОТ не имеет права молчать.

Профсоюзы Беларуси неоднократно обращались к руководству МОТ с просьбой выполнить свой мандат и защитить белорусских трудящихся от незаконных санкций. В организацию были поданы все соответствующие уставу организации документы и жалобы. Но обращения остались без рассмотрения.