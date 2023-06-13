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Михаил Орда: неравенство возрастает, в международной политике справедливости становится всё меньше

13 июня 2023 15:19
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Выступая в Женеве, председатель Федерации профсоюзов Беларуси призвал Международную организацию труда пересмотреть подходы в работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принятие антибелорусской резолюции подтверждает неспособность МОТ действовать самостоятельно, не поддаваясь давлению Запада. Площадка, которая призвана обеспечить интересы трудящихся, окончательно дискредитировала себя.

Михаил Орда: неравенство возрастает, в международной политике справедливости становится всё меньше-1

Как показывает практика, односторонние ограничительные меры вводят именно сильные страны в отношении тех государств, которые идут по пути своего развития. Согласно исследованиям, за последние десятилетия США более 100 раз вводили такие незаконные меры, Евросоюз – около 20 раз. Эти незаконные меры используется ими как экономическое оружие, которое они, не стесняясь, применяют к странам. И все отчетливо понимают, к каким результатам приводят санкции. Люди теряют работу, снижаются их доходы, у государства сокращаются возможности по социальной поддержке людей – подчеркнул председатель ФПБ. Это элементарный шантаж, заложниками которого становятся миллионы трудящихся. И по этому вопросу МОТ не имеет права молчать.

Михаил Орда: неравенство возрастает, в международной политике справедливости становится всё меньше-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Я хочу отметить, что в последние годы с трибуны МОТ уже неоднократно звучали инициативы о справедливой глобализации, о справедливом будущем в сфере труда. И все страны взяли на себя обязательство добиваться их реализации, проводить справедливую национальную и международную политику, направленную прежде всего на эффективную занятость людей, на создание условий для устойчивости предприятий и организаций.

Какой результат мы видим сегодня? Неравенство только возрастает. В международной политике справедливости становится все меньше. Ряд государств для достижения своих политических и экономических целей на постоянной основе применяют другим государствам незаконные санкции. Это элементарный шантаж, заложниками которого становятся миллионы трудящихся. И по этому вопросу МОТ не имеет права молчать.

Профсоюзы Беларуси неоднократно обращались к руководству МОТ с просьбой выполнить свой мандат и защитить белорусских трудящихся от незаконных санкций. В организацию были поданы все соответствующие уставу организации документы и жалобы. Но обращения остались без рассмотрения.

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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