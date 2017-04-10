Беларусь и Китай: возникает необходимость более тесной работы между правоохранительными ведомствами

Новости Беларуси. Беларусь и Китай продолжат активное сотрудничество в сфере безопасности. Об этом 10 апреля шла речь на встрече Президента Беларуси с министром общественной безопасности, а также Генеральным прокурором КНР. Как отметил Александр Лукашенко, несмотря на расстояние между странами, у правоохранительных органов Беларуси и Китая много общих задач. В частности, противостояние новым вызовам современности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Терроризм, экстремизм, сепаратизм – три силы зла современности. Но, увы, на этом список не заканчивается. Современные угрозы приобретают все новые и новые формы, а значит противостоять им в одиночку бесполезно. Но в этом глобальном диалоге у Беларуси не последний голос. Ведь наша страна по-прежнему остается одной из самых спокойных. И раз у преступности нет национальности, то и закон един для всех. Так, к примеру, Беларусь и Китай разделяют тысячи километров, но при этом правоохранители говорят на одном языке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Времена изменились, мир стал очень тесным, преступность – интернациональной. Поэтому перед нами очень большие задачи, которые мы должны решать вместе. Прежде всего, мы очень активно сотрудничаем, идет серьезный переток людей. Белорусы едут в Китай, китайские граждане – в Беларусь. Мы строим много совместных предприятий в Китае, и особенно здесь, в Беларуси, работает много граждан Китайской Народной Республики.

Естественно, что со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем. Поэтому возникает необходимость более активной и тесной работы между правоохранительными ведомствами. Китайские партнеры ценят белорусский порядок и стабильность, – на встрече с Президентом отмечает член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Го Шэнкунь. Он в Беларуси впервые, но у него уже сложилось благоприятное мнение о стране.

Го Шэнкунь, член госсовета КНР, министр общественной безопасности Китайской Народной Республики:

Ваше Превосходительство, уважаемый Президент, спасибо Вам за встречу, несмотря на свою занятость. Позвольте вам передать искренний привет и добрые пожелания от председателя КНР Си Дзиньпина.

Александр Лукашенко также обратил внимание на предстоящие II Европейские игры. Они пройдут через два года в Беларуси. Соревнований такого масштаба наша страна еще не принимала, здесь весьма пригодится опыт китайских коллег. Александр Лукашенко:

Мы в канун проведения крупнейшего массового спортивного мероприятия – II Европейских игр. И нам очень важен опыт, который вы накопили при подготовке и проведении Олимпиады в 2008 году. Уделяем большое внимание появившимся новым вызовам и обострившимся некоторым старым проблемам – таким как экстремизм, терроризм, сепаратизм. Это те три зла, против которых Китайская Народная Республика ведет активную борьбу. Киберпреступность, активная миграция. Поэтому по этим направлениям нам еще предстоит выработать серьезные мероприятия для активного сотрудничества. Сотрудничество между правоохранительными органами двух стран развивается не первый год. И это во многом благодаря тесным связям, как на высшем, так и на межведомственном уровне. А 9 апреля Генпрокуратуры Беларуси и Китая подписали программу сотрудничества. Она предусматривает обмен опытом в борьбе с терроризмом, киберпреступностью, коррупцией и экстремизмом.

Александр Лукашенко:

Организованная преступность и коррупция носят более изощренные формы. Эти явления мутируют, если можно так сказать. А генеральные прокуроры, прокуратура у вас и у нас являются органами, координирующими деятельность правоохранителей по всем направлениями, в том числе и по данным.

Поэтому мы намерены активизировать наше сотрудничество по направлениям борьбы с преступностью, координации этих действий. Думаю, что для Китайской Народной Республики это также будет нужно и полезно. Цао Цзяньмин, член Центрального комитета Коммунистической партии и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики:

Уважаемый господин Президент, для меня большая честь встречаться сегодня с вами. Большое спасибо, что нашли время. Мы очень благодарны за такой теплый прием коллег на прекрасной белорусской земле. Мы можем наблюдать, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами двусторонне сотрудничество развивается стабильно, находится на пути здорового развития и углубления.

«По пути» странам не только в вопросах безопасности. Так, в 2016 году статус белорусско-китайских связей возрос до уровня доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом наша страна вошла в клуб ближайших друзей Поднебесной наравне с Россией, Великобританией и Пакистаном.