Трамп победил вопреки логике, деньгам и профессионализму: политолог Майкл Моргулис

Майкл Моргулис, политолог, писатель, богослов, основатель концепции духовной дипломатии, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Для белорусской аудитории очень сложно понять, как выглядит выборная система в Соединённых Штатах. Почему получается так, что большинство населения, вроде бы, проголосовало за Клинтон, а победил Трамп? Кто такие выборщики? Как это просто объяснить?

Майкл Моргулис:

По-простому говоря, по-русски, а не по-французски: в том, что – да, миллионы людей голосуют, осознанно или неосознанно. В этот раз за Трампа проголосовали – это чудо, в общем, я считаю, потому что денег у госпожи Клинтон было гораздо больше, команда её была более профессиональная и больше. Я думаю, что это и чудо помогло. В этот раз зависело от одного штата – штата именно, где я живу.

От штата Флорида, который традиционно демократический штат, но который в этот раз проголосовал за Трампа, за республиканца.

Кажется, как-то непонятно, но нет. Выборщики – их тоже выбирает, как бы, народ. И выборщики несут ответственность за избрание президента, то есть, подсчитывают количество – оно выглядит как-то не вполне логично. На самом деле, внутренне логично. Выборщики, которых избрал народ, как бы, высказать их мнение – они высказывают это мнение. И я думаю, что всё было очень справедливо, всё было правильно. И, действительно, Трамп – это человек, который войдёт в историю, как человек, который вопреки логике, вопреки деньгам, вопреки профессионализму, победил.