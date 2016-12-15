Победа Трампа – в какой-то степени, победа Беларуси: политолог Моргулис отвечает на «Простые вопросы»

Майкл Моргулис, политолог, писатель, богослов, основатель концепции духовной дипломатии, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Господин Моргулис, добрый вечер! Добро пожаловать в Беларусь ещё раз. Большое спасибо, что нашли время на эту встречу. Более того, сами предложили поговорить и у нас есть несколько поводов. В общем, Вы, что называется, и в шутку, и всерьёз – наш человек в Америке. И сейчас, конечно, все главные вопросы, все ток-шоу, все интервью были посвящены последнее время, как раз-таки, вопросу президентских выборов. Ваша статья в «Русской Америке» (это русскоязычное американское издание): «Америка пробудилась, Трамп разбудил Америку». Что-то из разряда классики литературы об истории революции.

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), политолог, богослов:

Естественно, это для американцев написана статья, она выходит за рамки толерантности, потому что она – слишком резкая. Но я знал, что будет много критики со стороны либеральной группы американской, которая поддерживала госпожу Клинтон.

Но я говорю о том, что толерантность, политкорректность нужны, но в определённых дозах.

Они не могут распространяться на всё, иначе мы называем вещи другими именами.

Для белорусской аудитории очень сложно понять, как выглядит выборная система в Соединённых Штатах. Почему получается так, что большинство населения, вроде бы, проголосовало за Клинтон, а победил Трамп? Кто такие выборщики? Как это просто объяснить?

Майкл Моргулис:

По-простому говоря, по-русски, а не по-французски: в том, что – да, миллионы людей голосуют, осознанно или неосознанно. В этот раз за Трампа проголосовали – это чудо, в общем, я считаю, потому что денег у госпожи Клинтон было гораздо больше, команда её была более профессиональная и больше. Я думаю, что это и чудо помогло. В этот раз зависело от одного штата – штата именно, где я живу.

От штата Флорида, который традиционно демократический штат, но который в этот раз проголосовал за Трампа, за республиканца.

Кажется, как-то непонятно, но нет. Выборщики – их тоже выбирает, как бы, народ. И выборщики несут ответственность за избрание президента, то есть, подсчитывают количество – оно выглядит как-то не вполне логично. На самом деле, внутренне логично. Выборщики, которых избрал народ, как бы, высказать их мнение – они высказывают это мнение. И я думаю, что всё было очень справедливо, всё было правильно. И, действительно, Трамп – это человек, который войдёт в историю, как человек, который вопреки логике, вопреки деньгам, вопреки профессионализму, победил.

Как Вы считает, то, что произошло – это, скажем, произошло по накопительной системе? Ощущения американцев, большого количества населения? Или был какой-то ключевой момент, какой-то вот надлом во время предвыборной гонки, который, знаете, как в драматических произведениях обычно это преподносят: вот тут всё заработало по-другому.

Майкл Моргулис:

Нет, я думаю – и то, и другое. Вы правы. Я думаю, накопительная система. Потому что Америка в последнее время, опять-таки, из-за этой толерантности, голосом господина Обамы, с которым миллионы людей были не согласны… Он проводил какие-то акты, которые вызывали просто серьёзное неодобрение большей части Америки. Конечно, мы знаем, идеи рождают малые группы людей, интеллектуалы, потом это проводится через массы. И вот кампания по госпоже Клинтон – она вот как раз была на это рассчитана. Через интеллектуальные массы, которые помогали ей. Когда я говорю «интеллектуальные» – я не имею, вообще, в виду интеллигенцию. Я имею в виду то, что называется «высоколобые люди», которые проводят какие-то либеральные идеи, с которыми не согласна основная часть населения.

И вот накопительная система: было недовольство, недовольство, недовольство – оно такое возникало скрытое, по-американски.

Это – не баррикады, не Майдан, это – скрытое.

Речь идёт об уровне жизни .

Майкл Моргулис:

А уровень жизни, как бы, остаётся в Америке высоким, но там же не знают, как живут в других странах – сравнивают так, как они жили раньше. Вот, допустим, Америка 40 лет назад и Америка сегодняшнего дня – как бы, тоже инфляция, всё это, уровень жизни понижается. Но всё равно хорошо живут. Но дело в том, что накопилась эта усталость от этих внезапных политических решений и потом люди, как бы, чувствовали, что… Вот почувствует человек – необязательно же разум чувствует. Интуитивно.

Потерялся вот тот здоровый американский дух.

И вот господин Обама, я его прямо обвиняю – из-за него, из-за всех этих либеральных идей потерялся вот тот здоровый американский дух, который позволял всем свой талант, свои способности реализовывать в жизни.

Именно Трамп это озвучил.

Майкл Моргулис:

Да, он озвучил это. И это почувствовали. И это вот было то, что Вы назвали надломом, который – потеря американского духа. Вот это замечаешь по каким-то мелочам, да. И я так думаю, что вот та статья, которая называется «Градуализм по-белорусски» (она и по-английски, и по-русски была) – я говорю, что реформы в каждой стране необходимы, в том числе, и в Беларуси. Но есть реформы, которые «софт-пауэр» используют, «мягкую силу» – это, когда оно естественно происходит, без кровопролития, без баррикад. Белорусы знают, что такое война: кровища погибших в войне ещё свежая, ещё не засохла, ещё Хатынь звенит не только для того, что было, а для того, чтобы не было того, что может быть. Поэтому, я думаю, что чувство ответственности возникает в народе и реформы, всё это – Беларусь не должна, как и любая страна, превращаться в место сражений человеческих эмоций, человеческих политических воззрений.

Это – страна, знающая, что такое боль и потери, и кровь, и слёзы.

Она идёт своим путём.

Михаил Зиновьевич, глядя по новостям из Минска, из Беларуси на то, что происходит после выборов, на то, как выглядела Хиллари Клинтон, какие были манифестации – сложилось впечатление, что у части общества ощущение некого опустошения или такого неожиданного провала. Такие растерянные лица. Насколько это отражает действительность? Или это, всего лишь, такой эффект телевидения?

Майкл Моргулис:

Это – не телевизионный эффект. Это то, что происходит. Я Вам дам хороший пример в моей семье. Мы проголосовали…

Вы рассказывали в прошлый раз, что у вас есть разделение определённое.

Майкл Моргулис:

Мы с женой проголосовали за господина Трампа, а мои дети – за Хиллари Клинтон.

Понимаете, они мне ещё говорили: «Как же так? Это ж твоя хорошая знакомая». Я говорю: «Извините, она была когда-то моей знакомой, мы с ней дружили, пока она была женой президента. Когда она ушла в политику, она стала другим человеком. И политика портит людей. Она стала говорить много неправды и мы не можем поддерживать».

Я думаю, что и многие видели её глаза, почти наполненные слезами после этих выборов. Вы бы сейчас написали ей письмо, и что было бы в нём? В двух словах можете рассказать?

Майкл Моргулис:

Напишу.

Напишу, что с поражением на президентских выборах жизнь не кончается.

Что любое поражение приводит нас к переоценке, может быть, своих действий, своей жизни, своих поступков. Я напишу ей обязательно это письмо.

Вот смотрите, Вы язвительно, скажем так, критикуя, называете слово «толерантность» и «политкорректность». И, при этом, Вы напишете очень вежливое письмо – не скажете ей ни слова о том, что Вы сами провозглашаете, что это была ошибка. Ошибочный путь, по которому Вы, по-Вашему мнению, пытались вести страну?

Майкл Моргулис:

Когда меня спросили на американском телевидении: «Как будет лучше – при госпоже Клинтон или при Трампе?»

Я сказал, что, как бы ни было при господине Трампе – это будет лучше, чем было бы при госпоже Клинтон.

Но Вы политкорректно ей на это не укажете?

Майкл Моргулис:

Нет, конечно. Это будет личное письмо. Она сказала тогда, я помню, что это – единственный человек… Но я скажу, что вот я не сочувствую ей, а просто я рядом с ней. Может быть, ей много написало людей, которые сочувствовали, со слезами.

С конвертами, облитыми слезами там.

Да, там было много плачущих женщин, я видел. Женщин, которые верили, что будет женщина-президент.

Майкл Моргулис:

Да. А я просто напишу, если мне Бог даст вот силы, возможности, слова. Я напишу, что я помню её и люблю, несмотря на то, что я не с ней.

Михаил Зиновьевич, я попал в ваш номер, вижу, что Вы готовитесь к большому количеству интервью, которые будете записывать здесь, в Беларуси, для своего журнала. Как раз-таки, вот – US-Вelarus. Такой журнал выходит для американцев о Беларуси. И Вы будете записывать интервью с Временным Поверенным Соединённых Штатов в Беларуси. Вы ведёте большую работу для нашей страны. Удивительно, и, наверняка, очень эффективно. Изменится ли тот путь, по которому идут отношения Соединённых Штатов и Беларуси? Ждёт ли нас что-то? Потому что мы всё время воспринимаем себя в спектре отношений России и Соединённых Штатов. Что будет, по-Вашему?

Майкл Моргулис:

Я думаю, что победа Трампа – это, в какой-то степени, и победа Беларуси. Потому что как это, может, нелогично и странно прозвучало сейчас – как бы, это разделено далеко. Но вот, например, когда была встреча с господином Трампом и его женой в Сарасоте, на наши слова о том, что в Беларуси было – такая страна была потеряна во время мировой войны – там каждый третий или четвёртый человек…

Он сказал: «Страна, в которой такие потери, заслуживает всегда любви и уважения, сострадания и помощи».

У него прагматический ум бизнесмена, которого не обманешь всякими там дедуктивными красивыми словоизлияниями. И я думаю, что он понимает, всё-таки, в геополитическом варианте Беларусь, хоть и маленькая страна, всё-таки, это – ворота между Западом и Востоком. Беларусь традиционно связана с Россией – это все понимают, никто не требует разрыва отношений, просто надо уметь в этом мире устанавливать отношения со всеми.

Михаил Зиновьевич, вот Вы, после визита в Минск, поедете к нашим соседям в Украину, будете принимать участие тоже в различных телевизионных программах и ток-шоу. Можно услышать мнение о том, что Украине при таком президенте станет сложнее всего.

Майкл Моргулис:

Конечно. Конечно, станет сложнее. Потому что при демократе Обаме важны были поверхностные заявления: «Мы – за демократию. Мы – за Украину. Мы поддерживаем режим, который ведёт к счастью человека. Ведёт к свободе».

Но что эта свобода дала? Полно бандитов, полно крови.

Потом, помощь-то американская, говоря по-русски, а не по-французски – она в Украине, как у вас называют, «дерибанится». Поэтому, я не знаю, сколько процентов, но, если б мы не помогали нескольким детским домам, я не знаю, что б там было. Поэтому, понимаете, когда украинские делегаты, при всём уважении и любви моей к Украине, говорят, что: «Мы боремся за демократию не только в Украине, во всём мире» – не нужно бороться в Украине за демократию во всём мире. Надо просто тратить меньше денег, которые дают и отдавать их людям. И давать на проекты, которые необходимы, а не так, чтобы было бездорожье, постоянно деньги неизвестно где. Нет такого, как бы, доверия. Я думаю, при господине Трампе, при всём желании Украины, там, действительно, много прекрасных людей, много прекрасных новостей, но, если это – тяжёлая коррупция, страшная…

И я думаю, что, всё-таки, Украине будет тяжелей.

Тяжёлые у вас будут дискуссии.

Майкл Моргулис:

Вы понимаете, украинцы – люди гибкие, они могут и не касаться этих вопросов.

Михаил Зиновьевич, большое спасибо за Ваше время, за это визит, за самую свежую информацию, что называется, «с улиц Нью-Йорка» – как это говорили в советские времена. И всего Вам самого наилучшего. Последний мой вопрос – скажите, пожалуйста, где печатают такие вот значки белорусско-американской дружбы? Который Вы носите на лацкане.

Майкл Моргулис:

Это печатают в Америке. По-моему, и в Беларуси тоже. Просто не все белорусы знают об этом, но, если нужно, я подарю Вам такой значок.

Спасибо большое. И ждём вас в Беларуси снова. И ждём свежих новостей и свежих выпусков журнала US-Вelarus.

Майкл Моргулис:

Спасибо. А тем, кто нас слушает, я желаю благословения, радости в этой жизни и будьте верными себе, своей земле и своим надеждам.