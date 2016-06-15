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Контактная группа по Украине 15 июня соберётся в Минске

15 июня 2016 06:24
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Новости Беларуси. Трехсторонняя контактная группа и представители самопровозглашенных республик на минской переговорной площадке 15 июня обсудят вопрос расследования нарушений режима прекращения огня.

Участие в переговорах также примет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и совместный центр по контролю и координации.

А тем временем в Брюсселе на заседании Комиссии НАТО-Украина поднимут вопрос оказания дополнительной помощи востоку этой страны.

Всеобъемлющий пакет помощи  окончательно будет утвержден на саммите НАТО в Варшаве, который пройдет 8-9 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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