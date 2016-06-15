Контактная группа по Украине 15 июня соберётся в Минске

Новости Беларуси. Трехсторонняя контактная группа и представители самопровозглашенных республик на минской переговорной площадке 15 июня обсудят вопрос расследования нарушений режима прекращения огня.

Участие в переговорах также примет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и совместный центр по контролю и координации.

А тем временем в Брюсселе на заседании Комиссии НАТО-Украина поднимут вопрос оказания дополнительной помощи востоку этой страны.

Всеобъемлющий пакет помощи окончательно будет утвержден на саммите НАТО в Варшаве, который пройдет 8-9 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.