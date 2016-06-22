Наталья Кочанова: Нужны те кадры, которые смогут с максимальной отдачей и эффективно работать в современных условиях

Мы продолжаем общение с гостями V Всебелорусского народного собрания.

Президент персонально к вам обратился, отметив, что в ближайшие годы нужно решить проблему по централизованному тестированию и школьным учебникам.

Наталья Кочанова, делегат V Всебелорусского народного собрания, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Проблема, которая была озвучена, конечно, касается вопросов системы образования. Это нагрузка, которая есть сегодня у наших учеников, учащихся. Это новые учебники, которые должны быть более доступны для учеников. И, несомненно, это вопрос централизованного тестирования, которое, к слову сказать, сейчас проходит в нашей стране. Вы знаете, эти задачи поставлены главой государства были еще ранее. Сегодня прозвучало более акцентировано. Конечно, мы работаем над этими вопросами. Министерство образования и вообще вся система образования, потому что проведен ряд встреч с директорами, с педагогами учебных заведений для того, чтобы выяснить, какая ситуация складывается. Но она имеет место.

Но вы согласны с тем, что школьники сегодня идут как старые бабушки, согнувшись?

Наталья Кочанова:

Я согласна с тем, что действительно учебные программы должны быть соразмерны тому здоровью, которое есть у детей. И поэтому та учебная нагрузка, которая есть, пересматриваются программы, разрабатываются новые учебники, уже созданы авторские коллективы, которые выиграли конкурсы по созданию новых учебников. И идет в полном объеме разработка ряда новых учебников. Например, учебник химии представлен новый, родная литература. Поэтому активно ведется работа в этом направлении.

Вы обещаете детям хотя бы полчаса или час свободного времени?

Наталья Кочанова:

Вы знаете, со стороны государственных органов власти, что касается Министерства, Правительства, мы сделаем все возможное. Хотелось бы, чтобы и родители тоже это понимали, потому что у нас огромная загрузка есть у детей, когда они посещают достаточно много кружков во внеурочное время. Я думаю, усилия родителей и государственных органов власти и дадут свой результат. Тогда, когда у ребят будет соразмерная нагрузка и в учебе, и во внеурочных занятиях.

Президент назвал наш госаппарат достаточно компактным по сравнению с другими государствами, но не совсем эффективным. Как намерены повышать эффективность работы чиновников на разных уровнях?

Наталья Кочанова:

Кадры нужны. Нужны те кадры, которые сегодня смогут с максимальной отдачей и эффективно работать в современных условиях. И поэтому акцент будет сделан на подготовке именно таких государственных служащих, которые придут, которые сегодня работают. Потому что не всегда, может быть, количество решает какие-то проблемы. Более качественные подходы в работе, более ответственное отношение к работе, мне кажется, дают больший эффект и результат. Вообще, сегодня, если говорить о выступлении главы нашего государства, в нашей стране уже все сделано. Сегодня нужна эффективная работа по всем отраслям, структурам, во всех организациях, учреждениях нашей страны.