Григорий Рапота о ВНС: очень интересно и поучительно

Новости Беларуси. Не только делегаты Всебелорусского народного собрания сегодня в зале, но и более сотни зарубежных гостей и друзей нашей страны, и тех самых проводников интеграции. Во многих интеграционных процессах Беларусь принимает участие. И, конечно, важнейшее из них, важнейший проект – Союзное государство. Я рад приветствовать в студии прямого эфира Григория Рапоту.

Григорий Алексеевич, здравствуйте! Госсекретарь Союзного государства у нас в гостях. Как Вы считаете – Союзное государство, по-прежнему, будет в ближайшую пятилетку главным локомотивом всей интеграции? Потому что есть и СНГ, и Евразийский союз, но Союзное государство пока что быстрее других.

Григорий Рапота, Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:

Пилотный проект

И самый успешный проект.

Григорий Рапота:

Хочется верить, потому что я как бы отвечаю за этот проект в какой-то степени. Поэтому, естественно, мне лестно такое Ваше замечание. Я считаю, что это правильно. Для меня большая честь побывать на сегодняшнем событии, явиться непосредственным свидетелем того, как формируется, в первую очередь, что для меня важно – экономическая политика государства: какие планы, какие намерения Республики Беларусь. Очень интересно и поучительно. Будем анализировать и смотреть, что из того, что было здесь заявлено, ещё будет обсуждение, мы будем адаптировать в нашу конкретную деятельность уже в рамках Союзного государства.

Мы с Лидией Михайловной Ермошиной об этом говорили. Накануне я в словаре прочитал: демократия – это способ коллективного принятия решения. Вот та самая демократия у нас сегодня творится на глазах. И тот самый исторический момент.

Григорий Рапота:

В общем, да. Во-первых, это способ коллективного принятия решения. Во-вторых, возможность учёта в этом коллективе разных мнений – это очень важно.

Совершенно разных слоёв населения.

Григорий Рапота:

Разных слоёв населения, разных взглядов – это тоже очень важно. Демократия предполагает личную ответственность. Потому что нельзя построить демократию в обществе, члены которого переходят улицу на красный свет.

Но белорусы, можно сказать, очень обязательны.

Григорий Рапота:

Значит, у вас все шансы. У Беларуси все шансы. Действительно, важное мероприятие, которое даёт возможность для работы ума, для работы мысли, для оценки того, что будет происходить здесь.