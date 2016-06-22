Экспорт, новые рынки сбыта, повышение уровня жизни людей: на ВНС делегаты обсудили приоритеты развития Беларуси

Новости Беларуси. Диверсификация экспорта, освоение новых рынков сбыта и укрепление позиций на существующих, содействие развитию предпринимательства и фермерства, создание новых рабочих мест – приоритеты развития Беларуси на ближайшее время обсудили делегаты пятого Всебелорусского народного собрания.

По стратегически значимым отраслям Беларусь должна приблизиться к мировому уровню. Это и развитие транспортного машиностроения, фармацевтики, энергетического комплекса. В числе приоритетов – внедрение информационных технологий. Немаловажен и вопрос развития регионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не должно быть разрыва между городом и селом, между столицей и регионом. Все наши территории должны развиваться равномерно. Мы делаем ставку на частный бизнес не только в создании рабочих мест, но и в импортозамещении. Напомню: в регионах оно не менее чем на половину должно быть обеспечено предприятиями частного бизнеса. Все рычаги для поддержки инвесторов у губернаторов в руках. Еще одним направлением регионального развития является создание научно-технологических парков, в том числе в городах областного подчинения.

В социальной сфере основной акцент – на повышение уровня и качества жизни людей. В Минской области этому вопросу будет уделяться особое внимание и в дальнейшем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Миноблисполкома:

Область построила третью часть от всего вводимого в стране жилья. Это 6 миллионов квадратных метров. Ввели в эксплуатацию более 150 объектов социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, спортивные, медицинские и другие учреждения. А что главное для человека? Мир и благополучие в доме, доступное жилье и питание, возможность обеспечить семью всем необходимым, дать детям хорошее образование, качественное, и получить медицинское обеспечение на высоком уровне.