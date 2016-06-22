Александр Лукашенко: единство народа позволяет сберечь мир в стране и саму страну

Новости Беларуси. Единство народа позволяет сберечь мир в стране и саму страну. А преодолеть трудности можно только собственным трудом и всем вместе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на V Всебелорусском народном собрании, которое начало работу во Дворце Республики.

Форум собрал в столице 2,5 тысячи делегатов со всей страны. Все они приехали в Минск, чтобы выразить свои взгляды на то, как дальше строить собственную жизнь, по какому пути развиваться в ближайшие пять лет. Помимо белорусских делегатов в форуме принимают участие и многочисленные зарубежные гости.

Выступая перед делегатами, Александр Лукашенко затронул самые актуальные аспекты развития Беларуси на ближайшие годы.

V Всебелорусское народное собрание начинается с минуты молчания. Это дань памяти тем, кто погиб ровно 75 лет назад. В первые минуты и даже, может быть, секунды Великой Отечественной войны. Александр Лукашенко призывает к тому, что эта дата должна стать поучительной и должны быть извлечены уроки. И отмечает: любую беду можно предотвратить при условии, что это будет вместе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важнейший урок дает нам прошлое. Нельзя быть беспечными и самоуверенными. Нельзя легкомысленно относиться к будущему. Нельзя позволять застать себя врасплох, как это было в те годы. Надо уметь вовремя предвидеть и предотвратить опасность. К счастью, сегодня у нас нет столь же трагичной ситуации, как три четверти века назад. В Беларуси мир, покой, порядок. Мы живем на своей земле, живем скромно, но в достатке. На примере наших соседей мы убедились: мир – великая, величайшая ценность. Потерять его очень легко, а путь от мира к войне может быть очень коротким. Единство народа, мобилизация всех его сил – вот что нужно не только для того, чтобы выстоять в лихую годину, но и для того, чтобы предотвратить ее приход. Сберечь мир в стране и сберечь саму страну. В связи с этим обороноспособности и безопасности нашего государства придается первостепенное значение. У нас разработаны и приняты Концепция национальной безопасности и новая редакция Военной доктрины. В них сформулированы основные задачи и определены направления деятельности с учетом современных угроз и вызовов. Подчеркиваю: главное для нашего государства – миролюбивая многовекторная внешняя политика.

Сегодняшняя обстановка в мире характеризуется обострением борьбы государств за лидирующие позиции и контроль над рынками сырьевых ресурсов. Стремление геополитических центров силы к расширению зон своего стратегического влияния привело к ущемлению и блокированию интересов других государств, провоцированию напряженности и способствовало усилению межгосударственных противоречий. Выстраивание миролюбивой и добрососедской политики, неприемлемость использования силы в разрешении международных противоречий позволили нам стать основной площадкой для переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в нашей родной Украине. Сегодня мировое сообщество рассматривает Беларусь как донора региональной безопасности. Отрадно, что нас услышали и поняли наше искреннее желание помочь скорейшему установлению мира на украинской земле. Мы этой позиции (и я лично) придерживаемся до сих пор.

Уже с первых минут работы Всебелорусского собрания Александр Лукашенко призывает делегатов к острой дискуссии и полезным предложениям, каждое из которых, безусловно, ляжет в общую копилку поиска той самой стратегии развития нашего государства на ближайшие пять лет.

Ситуация сегодня в мире непростая, обострилась борьба за сырьевые рынки, обострилась конкуренция, которая выросла в межгосударственные противоречия. И сегодня это не где-то за океаном, а фактически у порога, недалеко от Беларуси. Это нельзя не учитывать. Сегодня в Беларуси принята новая Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. По-прежнему нужно держать порох сухим. Это отмечает Александр Лукашенко. И недавнюю премьеру, можно так сказать, запуск реактивной системы «Полонез», белорусский лидер назвал прекрасным подарком Всебелорусскому народному собранию.