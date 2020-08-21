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Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращение в адрес руководителей парламентов ЕС

21 августа 2020 10:36
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Новости Беларуси. Спикеры обеих палат белорусского парламента направили обращение своим коллегам в государствах Европейского союза с просьбой оказать содействие в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции стран ЕС о ситуации в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В послании отмечено, что 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. По их итогам Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко.

Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращение в адрес руководителей парламентов ЕС-1

Выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь. Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность.

Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделал важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права. «Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси», – говорится в обращении.

# Беларусь-Евросоюз # Наталья Кочанова # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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