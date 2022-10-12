«Готовность к саммиту СНГ стопроцентная». Макей рассказал, какие документы подписали главы МИД

Глава МИД Беларуси в Астане принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня. В доверительном ключе обсудили и скоординировали подходы по углублению многопланового сотрудничества в рамках Содружества. Руководители внешнеполитических ведомств по традиции собираются перед саммитом с участием президентов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Готовность к саммиту СНГ стопроцентная. Сегодня были подписаны все документы, некоторые из них прорабатывались в течение длительного времени. Я считаю, что этот саммит тоже будет иметь очень важное значение. Почему? Потому что, например, документ по противодействию коррупции уже, наверное, лет 10 разрабатывался. Наконец-то он готов и будет вынесен на рассмотрение глав государств по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Очень важные документы о создании комиссии по правам человека, комиссии по правам ребенка. Все это создает хороший задел на будущее, помимо того, что ряд документов касается укрепления торгово-экономического взаимодействия между нашими странами.