«Наши учения носят оборонительный характер»: кого напугал «Запад-2017» и чего на самом деле следует бояться

Новости Беларуси. На неделе практически завершена подготовка к совместному белорусско-российскому стратегическому учению «Запад-2017». Уже в ближайшие дни «Борисов», «Лосвидо», «Заслоново» и «Осиповичи» – развернутся основные маневры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Убедиться в мирных задачах учения зарубежные наблюдатели и журналисты смогут лично. Уже поступило несколько сотен заявок как из соседних государств, так и от США, Японии, Франции и Великобритании. Белорусско-российские учения «Запад» проводятся регулярно, однако в этот раз им предшествует обширная информационная война. Пока на неделе европейские дипломаты и политики в Минске обсуждали Восточное партнерство и высоко оценивали миротворческую миссию Беларуси, наши военные брали новые высоты среди «Боевого содружества».

Аналитики Старого Света называют Беларусь региональным донором стабильности, но чтобы не стать разменной картой в геополитических играх наша страна в том числе укрепляет свою армию. Вот благодаря таким военным системам «мирное небо» остается для нас будничной фразой.

Евгений Пустовой, СТВ:

Вот так выглядит боевое братство. На степном полигоне Ашулук белорусы, можно сказать, получили постоянную прописку с середины 90-х. хорошо себя зарекомендовали среди других коллег. После распада Варшавского договора роза североатлантических ветров привносила военно-политические перемены на континентах и сдувала целые страны, посыпая пеплом тротила головы отдельных наций. Зонт воздушно-космической безопасности совместными силами военные государств Содружества держат уже более 20 лет. И ничего лучше так не сплачивает и унифицирует объединенную систему ПВО, как боевые стрельбы.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Группировка способна выполнить задачи по пресечению нарушений воздушного пространства и по пресечению действий различной авиации в различных условиях. Ашулук выбран не случайно. Над степным полигон размером 120 на 38 километров нет трассы гражданских рейсов. Связистам, зенитчикам и авиации есть, где развернутся. В этом году себя показали семь ЗРК, сорок самолетов и полторы тысячи военнослужащих из Беларуси, России, Армении, Кыргызстана. Для военных боевые стрельбы на полигоне Ашулук – самый серьезный экзамен.

Павел Горбунов, командир отделения радиоэлектронной борьбы:

Мы способны обнаруживать все виды современных крылатых ракет, все их видим своевременно с дальних границ зон обнаружения, проводим беспровально и выдаем четко все цели и указания. Впрочем, плечом к плечу военные с шевронами белорусского и российского флагов держатся не только в небе, как говорится, по всем фронтам. И такое сотрудничество цвета хаки пытаются очернить. Средства разные, причин много, а цель одна. Дискредитировать.

Александр Ивановский, политолог:

Целый комплекс задач по привлечению к себе внимания, формированию своего имиджа, повышению расходов на вооруженные силы. Есть более крутые регионы в настоящее время, допустим, Южная Корея. Там надо было бы сконцентрировать усилия. Такая геополитическая судьба у Беларуси – быть на перекрестке интересов чужих государств. И сейчас вблизи наших границ происходит освоение возможного театра военных действий. К тому же стремительно меняются методы ведения вооруженных конфликтов. И после этого мы будем сидеть в казармах, сложа оружие на складах? Это абсурд – скажет любой суворовец. Наш главнокомандующий действует.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хватит оправдываться. Наши учения оборонительный характер носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная вооруженная группировка на западном направлении Беларуси и России. А коль она существует, мы ни от кого это не скрывали, мы ее будем учить, учить воевать. На всякий случай. Нападать ни на кого не собираемся. Вообще-то это суверенное право страны – проводить учения, а для армии – вообще обязанность оттачивать свое профессиональное мастерство. Тем более оборонительное. Мы же не возмущались, когда вдоль наших границ в прошлом году разворачивались наступательные баталии НАТО. Поэтому увидеть, на что способны армии Союзного государства, приглашены свыше восьмидесяти международных наблюдателей. Пригласительные билеты разосланы в 53 страны от Украины до США, в штаб-квартиры ОБСЕ и НАТО. А кто не сможет приехать, увидит в репортажах многочисленных СМИ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Нами обрабатывается беспрецедентное количество обращений иностранных СМИ с просьбой об аккредитации – около 270. Видимо, после «нормандских переговоров» в Минске в международной среде журналистов ходят легенды о белорусском гостеприимстве. Все стремятся попасть к нам на «Запад-2017», который постоянно проходит раз в два года. Обделяя вниманием при этом боевые сценарии в Украине и странах Балтии с поэтическими названиями «Стремительный трезубец», «Гибкий дух». А если отставить лирику, то только за последние восемь лет в регионе количество учений увеличилось в два раза, а численность участников – в три.

Александр Шпаковский, директор аналитического центра «Актуальная концепция»:

НАТО только на этот год планирует 28 учений, в которых будет задействовано порядка 60 тысяч человек, об этом умалчивается. В том числе и в нашем информационном пространстве. Но для нас это понятно. Мы не видим такой непосредственной военной угрозы со стороны Североатлантического альянса, стремимся выстраивать мирные партнерские отношения. Вот поэтому Беларусь и проводит эти оборонительные учения. Подтверждая свою приверженность обязательствам к союзникам и укреплению региональной безопасности. Это за Бугом после учений НАТО осталось более 8 тысяч солдат из-за океана. А мы по лесам союзников прятать не собираемся. Если что, партизанить есть кому и так. На учении «Запад-2017» отработают тактику взаимодействий регулярных войск с подразделениями территориальной обороны. По принципу армия – это весь народ. Александр Ивановский:

В плане учений существуют вещи, связанные с отработкой действий в условиях, которые представляют собой военную угрозу и взаимодействие органов государственного управления с армией. Кстати, в информационной войне против «Запада-2017» полное фиаско. Ну, не верят цивилизованные политики в то, что миролюбивая Беларусь станет агрессором.

Мерике Кокаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Я считаю, что это регулярные учения. И никакой опасности не будет. Уверена, что войска российские как приехали в Беларусь, так и уедут.