Организацию голосования и финансирование выборов в местные Советы обсудят в Центризбиркоме 16 января

Новости Беларуси. Время выборов депутатов в местные Советы приближается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 января в Центризбиркоме обсудят ход избирательной кампании, организацию голосования и финансирование выборов.

Сейчас комиссии завершают проверку документов. Свои заявления подали более 22 тысяч человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов.

Наибольшая избирательная активность наблюдается в Минске: на один округ в среднем приходится шесть претендентов. Напомним, что выборы в местные Советы пройдут 18 февраля.