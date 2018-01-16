Прямой эфир

Организацию голосования и финансирование выборов в местные Советы обсудят в Центризбиркоме 16 января

16 января 2018 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Время выборов депутатов в местные Советы приближается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 января в Центризбиркоме обсудят ход избирательной кампании, организацию голосования и финансирование выборов.

Организацию голосования и финансирование выборов в местные Советы обсудят в Центризбиркоме 16 января-1

Сейчас комиссии завершают проверку документов. Свои заявления подали более 22 тысяч человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов.

Наибольшая избирательная активность наблюдается в Минске: на один округ в среднем приходится шесть претендентов. Напомним, что выборы в местные Советы пройдут 18 февраля.

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

Другие новости рубрики

Все новости
Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области
15 января 2018 20:56

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области

Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области
15 января 2018 16:11

Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области

«Мы планируем к 2020 году достичь 100% потребления чистой воды». Алла Бодак о поставленых целях устойчивого развития страны
15 января 2018 10:47

«Мы планируем к 2020 году достичь 100% потребления чистой воды». Алла Бодак о поставленых целях устойчивого развития страны