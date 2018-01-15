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Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области

15 января 2018 16:11
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Новости Беларуси. Люди – главный ресурс. Об этом 15 января говорили в Миноблисполкоме на торжественном собрании, посвященному юбилею региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области-1

Лучшие работники получили цветы и благодарности от руководства. А еще – большое спасибо за то, что самоотверженно трудятся на благо государства. Звучит красиво, но еще больше – значит. Значит для каждого из нас.

Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области-4

Анатолий Исаченко, губернатор Минской области:
Я скажу самое главное, основное. То, что самое богатство нашей области – это наши люди, которые здесь работают, которые здесь трудятся. На протяжении 80 лет они вносили значительный вклад по различным направлениям.

Большие торжества продолжились во Дворце Республики. Туда пригласили высокопоставленных лиц, гостей из стран СНГ. В центре внимания – почетные граждане Минской области.

Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области-7

В списке уважаемых людей 5 человек. Это Николай Домашкевич, бывший губернатор Минщины, Антонина Кошель, прославленная спортсменка, Татьяна Захожая, трактористка, Игорь Лученок, выдающийся композитор, а так же художник Валерий Шкарубо. Всех их отметили за большой вклад в развитие центрального региона и пожелали дальнейших успехов.

Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области-10

Виктор Сиренко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью. Потому что мы были лидерами и будем, наверное, продолжать быть лидерами. У нас задача идти только вперед. Каждая четвертая кружка молока – это молоко Минской области, мы будем говорить и про мясо, и про все остальное. Это мы, это все Минская область.

Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области-13

Отголоском праздничных мероприятий станет акция в областном роддоме: младенцев, которые родились 15 января, ждут памятные сувениры. Средства гигиены, подарки направит их мамам Белорусский союз женщин по Минской области.

Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области-16

Сергей Мазитов, заместитель главного врача Минского областного родильного дома:
В областном роддоме сегодня родились уже четыре малыша. Родились три девочки, один мальчик. Все жители Минского района. На подходе, я думаю, еще столько же сегодня мы должны.

# Виктор Сиренко # Фотофакт # Госнаграды # Анатолий Исаченко # Сергей Мазитов

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