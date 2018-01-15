Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью: Сиренко на награждении почетных граждан Минской области

Новости Беларуси. Люди – главный ресурс. Об этом 15 января говорили в Миноблисполкоме на торжественном собрании, посвященному юбилею региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучшие работники получили цветы и благодарности от руководства. А еще – большое спасибо за то, что самоотверженно трудятся на благо государства. Звучит красиво, но еще больше – значит. Значит для каждого из нас.

Анатолий Исаченко, губернатор Минской области:

Я скажу самое главное, основное. То, что самое богатство нашей области – это наши люди, которые здесь работают, которые здесь трудятся. На протяжении 80 лет они вносили значительный вклад по различным направлениям. Большие торжества продолжились во Дворце Республики. Туда пригласили высокопоставленных лиц, гостей из стран СНГ. В центре внимания – почетные граждане Минской области.

В списке уважаемых людей 5 человек. Это Николай Домашкевич, бывший губернатор Минщины, Антонина Кошель, прославленная спортсменка, Татьяна Захожая, трактористка, Игорь Лученок, выдающийся композитор, а так же художник Валерий Шкарубо. Всех их отметили за большой вклад в развитие центрального региона и пожелали дальнейших успехов.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Если мы остановимся, то мы не будем Минской областью. Потому что мы были лидерами и будем, наверное, продолжать быть лидерами. У нас задача идти только вперед. Каждая четвертая кружка молока – это молоко Минской области, мы будем говорить и про мясо, и про все остальное. Это мы, это все Минская область.

Отголоском праздничных мероприятий станет акция в областном роддоме: младенцев, которые родились 15 января, ждут памятные сувениры. Средства гигиены, подарки направит их мамам Белорусский союз женщин по Минской области.