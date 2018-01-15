Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области

Новости Беларуси. 80 лет: сразу четыре области Беларуси 15 января отмечают юбилей. Самый крупный из них и по территории, и по количеству жителей – Центральный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь производят четверть всей продукции агропромышленного комплекса, а также БелАЗы, калийные удобрения и знаменитые возрожденные слуцкие пояса. Резиденция Радзивиллов, природная жемчужина, озеро Нарочь – все это тоже Минская область. Юбилейные торжества проходят весь день. Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду тружеников.

Громогласно заявил о себе первый житель Минщины, родившийся в областном роддоме в юбилейный день. Мальчишка появился на свет в начале седьмого утра. Следом родилась и его соседка по палате. 36-летняя экономист сельхозпредприятия Елена из агрогородка Атолино теперь трижды мама. Дома нового члена семьи ждут 8-летняя и 10-летняя дочери.

Елена Довнар, жительница агрогородка Атолино Минского района:

В столице не хотела бы, на Минщине проще как-то. Хорошо: свой дом, огород, двор. И детям есть, где погулять. Пока сегодня здесь счет 3:1 в пользу девочек. Но уверяют – еще не вечер! Всего же в 2017 году в Минском областном роддоме появилось на свет больше 3600 малышей.

Сергей Мазитов, заместитель главного врача Минского областного родильного дома:

В областном роддоме сегодня родились уже четыре малыша. На подходе, я думаю, еще столько же сегодня мы должны. Тенденция к тому, что приходят и за вторым, и за третьим ребенком, она сохраняется. Все эти малыши уже скоро своей малой родиной назовут Минскую область.

Флагман производства и сельского хозяйства, желтые гиганты муравьями колесят карьеры десятков стран. БелАЗы из Жодино отождествляются с самой Беларусью. Каждый четвертый доллар в ВВП приносят калийные удобрения.

Старобинское месторождение крупнейшее в мире – 9 % с лишним разведанных мировых запасов. Белорусские шахтеры углубляются не только в отечественные недра, закладывают горизонт шире: в зачет записали и масштабный экспортный проект.

Денис Диулин, генеральный директор треста Шахстоспцестрой:

В прошлом году мы в марте сдали Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Сейчас наводим его на мощности. Это, наверное, самый мощный проект и он сегодня является первым и единственным проектом, в котором Беларусь оказывала экспорт услуг.

Два последних десятилетия Минская область прочно держит звание главной житницы страны. Четвертая часть общереспубликанского намолота зерновых (а значит, каждая четвертая буханка хлеба) произведена на здешних предприятиях. Так же, как и каждый четвертый литр молока. Сергей Линг – ровесник региона, а прошлом руководитель области. Рассказывает: в его бытность о таких показателях можно было разве что мечтать.

Сергей Линг, премьер-министр Республики Беларусь (1996-2000 гг.):

Радовались тогда урожаю в каких-то 10, 12, 16. Это уже считалось замечательно. Сейчас, когда я смотрю на ухоженные поля, на технику, на урожаи по 60-70 (до 100 центнеров доходит!) – это фантастика. Конечно, испытываешь гордость.

Безусловный рекордсмен урожайности зерновых – Несвижский район. Из отборных золотых колосьев намолачивают по 90 центнеров с гектара. Технологии высоких результатов в действии. Личный счет региона в уборочной – 2 миллиона тонн зерна!

Вячеслав Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

Агрокомбинат снова внес хорошую лепту с хорошим урожаем. То, что мы на сегодня, в сложный год по погодным условиям, особенно для растениеводства, получили около 11 миллионов долларов чистой прибыли – это подведение, собственно говоря, хороших итогов именно к 80-летию нашей Минской области.

Инициативы деловых людей реализуются в свободной экономической зоне «Минск», самые смелые инновационные идеи – в Парке высоких технологий. А что бы построить и запустить в продажу первый отечественный автомобиль, потребовалось всего два года.

Сергей Сиренко, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:

Для нас важна крайне промышленная отрасль, так или иначе. Потому что сельскохозяйственная у нас и была в приоритете, и останется. А строительная отрасль и машиностроение – это те точки роста, которым мы должны на самом деле как-то уделить больше внимания.

Минская область – радушная, щедрая, умелая и спортивная. Не раз ее уроженцам покорялся пьедестал самых престижных состязаний. Что бы стать «быстрее, выше, сильнее» в регионе созданы уникальные условия.

Антонина Кошель, почетный гражданин Минской области, олимпийская чемпионка по гимнастике (1972):

Как было приятно, когда на Олимпийских играх первое поздравление было, телеграмма, это Минская область. И у меня, знаете как, душа такая легко-легко, хорошо, что я выполнила то дело, на которое меня отправляли. Конечно же, Минская область – это лучшая на сегодняшний день область.

Есть время для спортивных и трудовых свершений. А есть особые моменты для того, что сказать «спасибо». Праздник во Дворце Республики и вручение звания «Почетный житель минской области» – благодарность самым активным труженикам региона.

Тамара Урбанович, врач-невролог учреждения здравоохранения «Воложинская центральная районная больница»:

Для меня важно, чтобы меня любили люди, чтобы они меня уважали. Я никак не ожидала, что могу получить такую похвалу от государства.