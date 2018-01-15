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Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области

15 января 2018 20:56
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Новости Беларуси. 80 лет: сразу четыре области Беларуси 15 января отмечают юбилей. Самый крупный из них и по территории, и по количеству жителей – Центральный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь производят четверть всей продукции агропромышленного комплекса, а также БелАЗы, калийные удобрения и знаменитые возрожденные слуцкие пояса. Резиденция Радзивиллов, природная жемчужина, озеро Нарочь – все это тоже Минская область. Юбилейные торжества проходят весь день. Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду тружеников.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -1

Громогласно заявил о себе первый житель Минщины, родившийся в областном роддоме в юбилейный день. Мальчишка появился на свет в начале седьмого утра. Следом родилась и его соседка по палате. 36-летняя экономист сельхозпредприятия Елена из агрогородка Атолино теперь трижды мама. Дома нового члена семьи ждут 8-летняя и 10-летняя дочери.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -4

Елена Довнар, жительница агрогородка Атолино Минского района:
В столице не хотела бы, на Минщине проще как-то. Хорошо: свой дом, огород, двор. И детям есть, где погулять.

Пока сегодня здесь счет 3:1 в пользу девочек. Но уверяют – еще не вечер! Всего же в 2017 году в Минском областном роддоме появилось на свет больше 3600 малышей.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -7

Сергей Мазитов, заместитель главного врача Минского областного родильного дома:
В областном роддоме сегодня родились уже четыре малыша. На подходе, я думаю, еще столько же сегодня мы должны. Тенденция к тому, что приходят и за вторым, и за третьим ребенком, она сохраняется.

Все эти малыши уже скоро своей малой родиной назовут Минскую область.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -10

Флагман производства и сельского хозяйства, желтые гиганты муравьями колесят карьеры десятков стран. БелАЗы из Жодино отождествляются с самой Беларусью. Каждый четвертый доллар в ВВП приносят калийные удобрения.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -13

Старобинское месторождение крупнейшее в мире – 9 % с лишним разведанных мировых запасов. Белорусские шахтеры углубляются не только в отечественные недра, закладывают горизонт шире: в зачет записали и масштабный экспортный проект.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -16

Денис Диулин, генеральный директор треста Шахстоспцестрой:
В прошлом году мы в марте сдали Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Сейчас наводим его на мощности. Это, наверное, самый мощный проект и он сегодня является первым и единственным проектом, в котором Беларусь оказывала экспорт услуг.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -19

Два последних десятилетия Минская область прочно держит звание главной житницы страны. Четвертая часть общереспубликанского намолота зерновых (а значит, каждая четвертая буханка хлеба) произведена на здешних предприятиях. Так же, как и каждый четвертый литр молока. Сергей Линг – ровесник региона, а прошлом руководитель области. Рассказывает: в его бытность о таких показателях можно было разве что мечтать.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -22

Сергей Линг, премьер-министр Республики Беларусь (1996-2000 гг.):
Радовались тогда урожаю в каких-то 10, 12, 16. Это уже считалось замечательно. Сейчас, когда я смотрю на ухоженные поля, на технику, на урожаи по 60-70 (до 100 центнеров доходит!) – это фантастика. Конечно, испытываешь гордость.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -25

Безусловный рекордсмен урожайности зерновых – Несвижский район. Из отборных золотых колосьев намолачивают по 90 центнеров с гектара. Технологии высоких результатов в действии. Личный счет региона в уборочной – 2 миллиона тонн зерна!

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -28

Вячеслав Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:
Агрокомбинат снова внес хорошую лепту с хорошим урожаем. То, что мы на сегодня, в сложный год по погодным условиям, особенно для растениеводства, получили около 11 миллионов долларов чистой прибыли – это подведение, собственно говоря, хороших итогов именно к 80-летию нашей Минской области.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -31

Инициативы деловых людей реализуются в свободной экономической зоне «Минск», самые смелые инновационные идеи – в Парке высоких технологий. А что бы построить и запустить в продажу первый отечественный автомобиль, потребовалось всего два года.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -34

Сергей Сиренко, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:
Для нас важна крайне промышленная отрасль, так или иначе. Потому что сельскохозяйственная у нас и была в приоритете, и останется. А строительная отрасль и машиностроение – это те точки роста, которым мы должны на самом деле как-то уделить больше внимания.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -37

Минская область – радушная, щедрая, умелая и спортивная. Не раз ее уроженцам покорялся пьедестал самых престижных состязаний. Что бы стать «быстрее, выше, сильнее» в регионе созданы уникальные условия.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -40

Антонина Кошель, почетный гражданин Минской области, олимпийская чемпионка по гимнастике (1972):
Как было приятно, когда на Олимпийских играх первое поздравление было, телеграмма, это Минская область. И у меня, знаете как, душа такая легко-легко, хорошо, что я выполнила то дело, на которое меня отправляли. Конечно же, Минская область – это лучшая на сегодняшний день область.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -43

Есть время для спортивных и трудовых свершений. А есть особые моменты для того, что сказать «спасибо». Праздник во Дворце Республики и вручение звания «Почетный житель минской области» – благодарность самым активным труженикам региона.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -46

Тамара Урбанович, врач-невролог учреждения здравоохранения «Воложинская центральная районная больница»:
Для меня важно, чтобы меня любили люди, чтобы они меня уважали. Я никак не ожидала, что могу получить такую похвалу от государства.

Органичное переплетение традиций и амбиций: 80-летний юбилей Минской области -49

Минск не в стороне от праздника всей области. Яркой дате – достойное обрамление. Октябрьская площадь сегодня единственная точка в столице, где все еще будет гореть праздничная иллюминация.  

# Фотофакт # Сергей Линг # Административно-территориальное деление Беларуси # Антонина Кошель # Тамара Урбанович # Сергей Мазитов # Елена Довнар # Вячеслав Радоман # Сергей Сиренко

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