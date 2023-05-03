«Наши родственники, это наша земля». Почему сербы имеют право воевать в Украине?

Братислав Живкович, сербский четник, участник СВО, гвардии капитан Народной милиции ДНР:

Мы в Сербии продолжили защищать сербский народ. В 2014 году, когда началась русская весна, я собрал своих солдат и прилетел в Крым. Многие иностранные журналисты мне задавали вопрос в Крыму: зачем пришли сюда? Вы говорите, что Косово – этот составная часть Сербии, вы не признаете независимость Косово, а здесь поддерживаете сепаратизм Крыма. А я сказал: нет, вы смотрите неправильно. Мы видим возвращение Крыма России как сигнал, что придет время, когда Косово возвратится Сербии, потому что мы знаем, как Крым стал частью Украины. Похоже, как и Косово стало независимым государством у этих западных сил. Поэтому я прилетел в Крым и там был с людьми до конца, а после Крыма продолжили войну в Луганске, потому что мы увидели, какое зло пришло в Украину. Мы в Сербии сразу все поняли, что происходит и что будет, потому что это в Югославии уже было. А вторая причина – это что в Украине были две сербские республики. Середина XVIII века. Была Сербия, тут никто не жил, мы создали Артемовск, это был административный центр Славяносербии. Мы, сербы, пришли защищать наших потомков, которые тут остались жить. Наши родственники, это наша земля и наше полное право здесь воевать и защищать своих братьев.

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