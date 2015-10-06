Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси продлится с 6 по 10 октября

Новости Беларуси. Избирательная кампания в Беларуси приближается к кульминации. В стране стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится 5 дней. Исполнить свой гражданский долг можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 часов. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Бланки для голосования будут выдавать по предъявлению паспорта или справки органов внутренних дел о его утере. Военнослужащим понадобится военный билет. Если по каким-то причинам паспорт отсутствует, а избиратель внесен в списки для голосования, то бюллетень можно получить после предъявления служебного удостоверения госслужащего, студенческого билета, пенсионного удостоверения с фотографией или водительских прав. Голосовать в Беларуси можно только по месту регистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Бурдыко, председатель участковой избирательной комиссии №48 Минска по выборам Президента Республики Беларусь:

Списки все выверены, мы раздали приглашения всем нашим жителям. У нас очень много ветеранов, поэтому подошли к каждому домой, мы подготовились и к тем ветеранам, которые слабо видят (и лупы готовы, и трафареты). Все условия созданы, члены комиссии готовы.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Члены Городской комиссии будут присутствовать в 10 часов на открытии участков, на процессе опломбирования урн, будут смотреть за соблюдением законодательства в том числе. И в последующем до дня, непосредственно дня выборов, каждый день мы будем также объезжать и смотреть начало работы, процесс работы, процесс голосования, нахождение наблюдателей на избирательных комиссиях, оказывать различную помощь в том числе.

Напомним, основным днем выборов главы белорусского государства станет 11-е октября. Ожидается, что отдать свой голос за того или иного кандидата смогут около 7 миллионов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.