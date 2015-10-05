Выборы Президента Беларуси-2015: перед стартом досрочного голосования ЦИК провел генеральную репетицию

Новости Беларуси. Избирательные комиссии по всей Беларуси полностью готовы к выборам. Таков итог генеральной репетиции, которую 5 октября провел Центризбирком. По сути, это проверка средств связи и в целом работы всей системы.

До главного политического события в стране осталось меньше недели. Избирательные участки начнут работать 6 октября, где можно досрочно заполнить бюллетень в пользу своего кандидата.

Перекличка сегодня прошла на всех участках страны. Количество избирателей, наблюдателей, урн для голосования. Информацию передают в комиссию района, оттуда по цепочке – в ЦИК. Генеральная репетиция, она же проверка готовности к главному этапу избирательной кампании, завершилась ровно в два часа дня.

Игорь Явкин, председатель участковой избирательной комиссии Центрального района Минска:

Все участки, в том числе и наш, в 10 утра завтра откроют двери для избирателей нашего Центрального района, который относится непосредственно к участку № 22.

Во всеоружии и Минская городская комиссия по выборам. На заседании подведены итоги. Связь налажена, избирательные участки готовы, а значит 6 октября в 10 утра, когда стартует досрочное голосование, все будет работать как часы.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Репетиция прошла успешно, никаких замечаний не выявлено. Это очень радует. В принципе, мы на это и работали. Самой главной задачей было получить обратную связь от районных комиссий о готовности избирательных участков. Районные комиссии справились на отлично. Мы получили всю исчерпывающую информацию.

На столичные избирательные участки завезли около полутора миллионов бюллетеней, зарегистрировано почти столько же избирателей. Членам городской комиссии остается сделать последний шаг, который официально и закончит эту проверку, – отправку всех данных о готовности непосредственно в ЦИК.

Готовность № 1 и в регионах. На этом витебском участке зарегистрировано 2,5 тысячи избирателей. Судя по документам, самому «опытному» участнику электоральной кампании 96 лет. Впрочем, многие воспользуются возможностью проголосовать и на дому.

Кстати, на некоторых участках в Беларуси появилась интересная особенность – наличие зеркал. Таким образом наблюдатели смогут с любого места следить за выборным процессом.

Олег Костюк, председатель участковой избирательной комиссии Железнодорожного района Витебска:

Мы надеемся, что явка избирателей будет активна. И комиссия готова в полном объеме на высоком уровне провести данные выборы.

Елена Иванова, секретарь участковой избирательной комиссии Железнодорожного района Витебска:

Для впервые голосующих у нас предусмотрены подарки. Это открытка, вот такой вот календарик и блокнотик с ручкой. Для того, чтобы данное событие было каким-то знаменательным.

Всего в Беларуси сформировано более шести тысяч участков для голосования, за которыми закреплены около семи миллионов избирателей. И уже 6 октября по всей стране в присутствии наблюдателей опечатают урны для досрочного голосования, чтобы уже в 10 утра принять первых избирателей.

Жители Витебска:

Пойду на досрочное, потому что это важно очень. Каждый голос решающим может быть. Все должны идти голосовать.

Я всегда, сколько ходила, стараюсь ходить на досрочное голосование. Не знаю почему, просто так удобнее, мне больше так нравится.

Голосовать нужно, это наш гражданский долг, во-первых. А, во-вторых, это мы выбираем не только нашего президента, мы выбираем наше будущее.

Я буду завтра, потому что в выходные у меня не будет возможности проголосовать. Я считаю, что голосовать нужно, это обязанность каждого гражданина.

Ближайшее пять дней в Беларуси пройдут под знаком досрочного голосования. Выполнить свой гражданский долг может любой желающий. С 10 утра и с перерывом на обед до семи вечера будут работать избирательные участки по всей Беларуси.

То есть уже 6 октября кандидаты на президентский пост получат свои первые голоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Волков, Алексей Мартиненок, Анастасия Бут