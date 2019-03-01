Александр Лукашенко ответил на вопрос о Крыме во время «Большого разговора»

Новости Беларуси. Во время «Большого разговора с Президентом» прозвучал вполне предсказуемый вопрос о Крыме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские и не только журналисты поднимали эту тему в разговоре с Александром Лукашенко неоднократно. С того момента позиция белорусского Президента не поменялась.

Алексей Иванов, заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда»:

Пять лет назад в состав России вошел Крым. И с тех пор Россия очень много вложила в то, чтобы Крым привязать к себе, чтобы установить там те же стандарты, которые существуют на территории всей России. Вот сейчас, когда пять лет уже прошло, может быть настало время для Беларуси на официальном уровне признать вхождение Крыма в состав России? Есть ли у вас желание сделать такой шаг? Может быть, проскальзывала эта тема в ваших разговорах с Путиным?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажите, Алексей, что изменится после того, как я в прямом эфире заявлю о том, что «Крым наш» или «Крым российский»? Что изменится? Ничего. Пошумят. В России этой пройдет новостью вечером, а утром – забудут, правда же? Забудут и спасибо не скажут. В пику этой непростой теме очень кстати пришелся вопрос от журналистки из Украины. Беларусь делает что может, чтобы на юго-восток соседней страны пришел покой, но все-таки в этот процесс должны включиться и другие стороны.

Алена Блохина, корреспондент телеканала «112 Украина»:

Беларусь стала этим медиатором между Украиной и Россией. И в 2014-2015 годах, по сути, Минский процесс стал основой для всех дальнейших переговоров о прекращении конфликта на Донбассе. В этом контексте хотелось бы услышать ваше мнение: будет ли Минский процесс далее развиваться или он себя уже исчерпал?