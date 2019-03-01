Александр Лукашенко: «С территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов»

Формат «Большого разговора с Президентом» зарекомендовал себя как удобная площадка для обсуждения самых острых вопросов белорусской политики и экономики для людей с активной гражданской позицией. Прошло два года с момента первой встречи. Накопилось много тем для откровенной доверительной беседы.

Новости Беларуси. 1 марта, когда хотя бы календарно, но становится очевидным неотвратимое приближение весны, в Национальном выставочном центре собрались более 200 журналистов, экспертов, чиновников и бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стоит отреагировать на современные вызовы, сделать шаг в направлении укрепления собственной военной мощи, как сразу начинаются волнения и в международных политических кругах, и на просторах интернета. Правда, тут действуют все, о которых я говорю, избирательно. Для Беларуси это плохо.

Вчера вы ознакомились с новостью, что наша добрая соседка Польша до 2026 года на оборону истратит 50 миллиардов долларов. Тишина. Всё нормально. И наши тоже не анализируют это.

К слову, тоже одна из последних новостей, касающаяся нашей обороны и безопасности, – Россия будет укреплять Западный округ свой. Западный российский округ и другие части, ближе к Москве, и наша армия, которая является основой, – это единая группировка вооруженных сил на этом направлении, которая непосредственно соприкасается с НАТО. Так вот, если бы завтра прошла новость о том, что Россия какой-то полк добавила к западу от Москвы, отдельные бы гвалтом кричали. Вот вам и отношение к двум фактам. Давайте будем тогда вырабатывать какой-то критерий и оценивать эти события по определенному критерию. Я уже тысячу раз заявлял об этом, что с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов.

Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем»

В начале разговора много было сказано о возможности слышать объективную информацию. Сегодня медийное поле – это практически стена шума, в котором достоверные новости могут быть похоронены под фейками. Никто не хочет быть обманутым. Сегодня тот самый случай, когда можно услышать ответы на любые вопросы из уст первого лица.