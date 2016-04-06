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«Надо показать наши возможности»: парламентарии и бизнесмены Беларуси готовятся к визиту в Индию

06 апреля 2016 14:55
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Новости Беларуси. Парламентская делегация и бизнес-круги Беларуси готовятся посетить Индию с деловыми предложениями и экспортными проектами. Что наша страна готова презентовать и продавать Индии, сегодня обсуждали в Совете Республики. Основные направления сотрудничества – наука, фармацевтика, военно-техническая сфера, а также поставки белорусской карьерной техники.

Ожидается, что во время визита нашей делегации в Индии пройдет бизнес-форум, по итогам которого удастся расширить взаимодействие двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Безусловно, это огромный рынок. Страна, без малого 1,5 миллиарда населения. Достаточно высокие темпы экономического роста. Главное, что нам надо однозначно показать возможности белорусской стороны, что мы интересны нашим партнерам большой Индии.  

Дмитрий Муравьев, заместитель генерального директора РУПТП «Оршанский льнокомбинат»:
Индийские партнеры заинтересовались тканями для производства брюк и рубашек, то есть сорочечно-плательная группа. Были высланы образцы, которые заинтересовали наших потенциальных коллег. Мы считаем, что работа с индийским регионом будет перспективной.

# Михаил Мясникович # Парламент Беларуси

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