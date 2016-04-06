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В Беларуси началась подготовка к V Всебелорусскому собранию

06 апреля 2016 13:38
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Новости Беларуси. В Беларуси началась подготовка к V Всебелорусскому собранию. Сегодня в правительстве состоялось первое заседание организационного комитета. Рабочим группам в двухнедельный срок предстоит детально обсудить все организационные моменты и выработать ряд предложений. 

На Всебелорусском собрании должны быть представлены все слои общества, а также зарубежные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлый раз форум проходил в декабре 2010. Тогда участие в нем приняли 2,5  тысячи человек. Это значимое и масштабное для страны событие проходит раз в 5 лет. Делегаты со всех регионов обсуждают стратегию будущего развития Беларуси.

Межведомственная рабочая группа уже приступила к созданию проекта Программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года, которая будет представлена на V Всебелорусском собрании.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
До 15 апреля 2016 года мы должны представить главе государства проект основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Проект названной программы – это базовый прогнозный документ, в котором будут определены целевые ориентиры и ключевые параметры развития страны на текущую пятилетку. И которая традиционно вносится на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.  

# Всебелорусское народное собрание # Андрей Кобяков

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