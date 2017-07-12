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«Главное, что дружат наши регионы, наши народы»: Наталья Кочанова встретилась с госсекретарем Казахстана

12 июля 2017 19:36
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан – от активного диалога к всестороннему углублению связей. 12 июля глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова встретилась с государственным секретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой. Минск и Астана готовы развивать сотрудничество как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый импульс развитию белорусско-казахстанских отношений придал визит Президента Беларуси на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане. А 12 июля приглашение посетить Казахстан получила Наталья Кочанова. Главу Администрации Президента Беларуси ждут на международном форуме «Женщины за энергию будущего».

«Главное, что дружат наши регионы, наши народы»: Наталья Кочанова встретилась с госсекретарем Казахстана-1

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
У нас установились добрые отношения на самом высшем уровне между президентами наших стран, межпарламентские, межправительственные отношения да и просто среди наших представителей предприятий, организаций. Главное, что дружат наши регионы, наши народы. Вот эти добрые отношения, которые сложились между нашими странами, надо развивать. И то, что состоится визит президента Казахстана 9 ноября к нам сюда в Беларусь – это уже не первый визит и мы очень рады тому. Я думаю, что это придаст новый импульс в развитии наших отношений.

# Беларусь-Казахстан # Фотофакт # Наталья Кочанова

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