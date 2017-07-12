«Главное, что дружат наши регионы, наши народы»: Наталья Кочанова встретилась с госсекретарем Казахстана

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан – от активного диалога к всестороннему углублению связей. 12 июля глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова встретилась с государственным секретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой. Минск и Астана готовы развивать сотрудничество как на двусторонней основе, так и в интеграционном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый импульс развитию белорусско-казахстанских отношений придал визит Президента Беларуси на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане. А 12 июля приглашение посетить Казахстан получила Наталья Кочанова. Главу Администрации Президента Беларуси ждут на международном форуме «Женщины за энергию будущего».