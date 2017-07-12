Разговор тет-а-тет: о чем говорили Виталий Игнатенко и Михаил Гусман с Александром Лукашенко

Минск в июле стал столицей большой политики. В том же выставочном комплексе буквально неделю назад Беларусь принимала парламентскую ассамблею ОБСЕ. Несколько дней европейские депутаты обсуждали конкретные темы безопасности. На пленарном заседании Александр Лукашенко предложил начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса. То есть перезапуске отношений Запада и Востока именно в Минске.

Короткий разговор за закрытыми дверями. Тет-а-тет с белорусским лидером общается Виталий Игнатенко. Он первым приветствовал Президента на форуме. И первым проводил его. Разговор был кратким , но очень эмоциональным. Не интервью, а больше откровенный разговор. В послужном списке журналиста, посла доброй воли Юнеско: должность заместителя председателя Правительства Российской Федерации, пост генерального директора Итар-ТАСС. Опытный мастер слова и в формулировках точен.

О Беларуси, которая живет на стыке Европы и постсоветского пространства. О Минске – аналоге Хельсинки. И о стране – универсальной площадке для большого политического диалога.

На встрече речь шла о роли СМИ в современном мире, об инициативах, выдвинутых Беларусью во время летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Глава государства также дал краткое интервью агентству ТАСС.

Виталий Игнатенко, руководитель Всемирной организации русской прессы: Три года назад – я даже не могу себе представить. С такими темами, в такое время, в таком, можно сказать, реактивном состоянии, в котором многие страны находятся друг с другом, и вдруг Президент Беларуси выступает, я бы даже сказал, послом мира.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы:

Европа находится перед пониманием того, куда идти, как развиваться. В этой ситуации переосмысление, которое вы предлагаете, оно идеально точно по времени.

Геополитическая карта мира сегодня стремительно меняется. Одна из тенденций – мировые лидеры становятся все моложе. Поколение ЗЕД в политике. Примеры – Франция, совсем скоро, вероятно, молодой канцлер возглавит Австрию. За ними – новые идеи, взгляды на политические процесс. Однако ментальный кризис накрыл Европу. Практического опыта, считают российские журналисты , не хватает.

Михаил Гусман:

Макрон – блестящий молодой человек, но 39 лет. Великая Франция, Пятая республика. И сейчас будет новый молодой канцлер в Австрии.

Виталий Игнатенко:

Я уже развиваю то, что Михаил Соломонович говорит. Даже с высоты своего огромного политического опыта, который пережил всё: и блокаду западников…. Все ссылаются: выполняйте минские договоренности. Все знают, что за этим стоит. Вы сделали площадку для всемирного разрешения проблем. И надо этим сейчас воспользоваться, немедленно делать новый шаг – вперед.

Третий участник разговора – Михаил Гусман. Известному журналисту общаться с белорусским президентом не впервой. Уже дважды именно Гусман рассказывал миру о формуле власти от Александра Лукашенко. Героями одноименной программы не раз становились лидеры государств и даже монаршие особы. Знаменитый «золотой галстук» и не менее знаменитые «острые вопросы» в адрес высоких гостей.

Михаил Гусман:

Если одним словом, вы, Александр Григорьевич, оптимист или пессимист?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слишком оптимистичным, если честно, сегодня быть оснований нет. Слишком оптимистичным. Но ведь, как Виталий нам говорил только что, процесс пошел. И остановить его будет практически невозможно. Никому.

После нас – меня, Путина – придут же другие люди.

И я думаю, что не дай бог нам после себя оставить тенденцию к ухудшению. Если мы оставим тенденцию к улучшению, придут на этой волне новые люди, которые, может быть, смогут сделать ряд шагов, которые нас объединят и сплотят.

12 июля на конгрессе прозвучала интересная аналогия: Минск- информационный центр Союзного государства. Здесь генерируются и, самое главное, внедряются свежие идеи отношений. Сейчас союз Беларуси и России – локомотив интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. За более чем четверть века независимости теплые отношения не раз переживали похолодания. Но никакие трудности и проблемы не заставили свернуть две страны с союзного пути.

Михаил Гусман:

Александр Григорьевич, недавно завершил свою работу Высший совет Союзного государства. Это было огромное событие, широко освещалось прессой. Что вы считаете главное? Что вы, как Президент Беларуси, вынесли после этого?

Александр Лукашенко:

Вы знаете, смею вас удивить, главное даже не в важности рассматриваемых вопросов – они были суперважными. Важен был дух этого Высшего государственного совета. Я, по-моему, открыто об этом сказал, что никогда в истории формирования союзного государства (а мы его формируем) не было такой открытости и душевности и, самое главное, результативности.

Что касается открытой части нашего заседания Высшего государственного совета, надо обратить внимание, что к нему был приурочен Форум регионов, это очень важно. Эти события надо рассматривать во взаимосвязи. Потому что мы рассматривали на высшем госсовете два важнейших фундаментальных вопроса: промышленность и сельское хозяйство. Мы начинаем углублять кооперацию. Не надо повторять производства, которые состоялись в Беларуси и в России и которые могут обеспечить наш рынок. Точно так и в сельском хозяйстве: начиная от продаж нашей продукции в России – вы знаете: дело Данкверта и так далее и тому подобное. Это просто неприлично в наших отношениях. Надо раз и навсегда развязать этот узел. И вы знаете, мы определились по многим вопросам. И по контролю – он должен быть общим. Так душевно были решены технологичные вопросы. В этом особенность.

Итогом краткого интервью станет новая серия программы из цикла «Формула власти», которая, как планируется, выйдет уже в августе.