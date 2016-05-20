Начался двухдневный визит Александра Лукашенко в Итальянскую Республику и Ватикан

Новости Беларуси. Начался двухдневный визит Президента Беларуси в Итальянскую Республику и государство Ватикан. Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта «Минск» около трех часов назад.

В рамках визита на 20 мая запланированы переговоры Александр Лукашенко с Президентом Италии Серджио Маттареллой. Во время встречи стороны рассмотрят весь спектр белорусско-итальянских отношений с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также развитие кооперационных связей. Отдельное внимание будет уделено формированию полноценной нормативной базы белорусско-итальянского взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Мы всегда с Италией торговали очень активно. Италия, во-первых, заинтересована в поставках в Беларусь, в поставках на рынок Евразийского экономического союза. Многие наши проекты крупные реализованы с участием итальянского оборудования и технологий. В свою очередь мы расширяем номенклатуру наших поставок в Италию.

21 мая во время визита в Ватикан состоится встреча с Папой Римским Франциском. На ней будет обсуждаться дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с Римско-католической церковью.

Также двумя днями ранее в музее Ватикана открылась выставка белорусских икон. На ней представлено 33 работы. И, как ожидается, в субботу эту экспозицию посетит и Президент Беларуси.