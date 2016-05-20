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Жители Минской области могут передать предложения делегатам ВНС – открыли горячую линию

20 мая 2016 10:33
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Новости Беларуси. Столичный регион определился с делегатами на V Всебелорусское народное собрание. Все районы Минской области представляют 350 человек. Среди них рабочие, Герои Социалистического Труда и представители молодежи.

На народном вече в Минске им предстоит обсудить итоги минувшего пятилетия и утвердить программу дальнейшего социально-экономического развития страны. Свои предложения участникам Всебелорусского народного собрания может адресовать любой желающий. Специальная горячая линия для жителей столичного региона открыта в облисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:
Государство работает для народа. На сегодняшний день крайне важно, чтобы было и живое общение государства с народом. Поэтому для нас крайне важно, чтобы мы знали чаяния и пожелания. Так как мы завершаем итоги пятилетки, то, что мы будем планировать на пятилетие, чаяния должны быть услышаны. Поэтому мы для того, чтобы сформировать свою позицию, на V Всебелорусском собрании мы ее с учетом чаяний народа и будем готовить.

# Всебелорусское народное собрание # Виктор Сиренко

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