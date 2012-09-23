Александр Лукашенко проголосовал 23 сентября, прийдя на участок вместе с сыном

Новости Беларуси. Участие в выборах депутатов Палаты Представителей принял Президент страны. Глава государства прибыл вместе с младшим сыном Николаем.

По традиции Александр Лукашенко голосует на избирательном участке номер №476. Он организован на базе Белорусского государственного университета физической культуры. Александр Лукашенко всех поздравил с праздником, и соблюдая все формальности, предоставил паспорт членам избирательной комиссии, получил бюллетень и прошел в кабину для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ответил и на вопросы журналистов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ещё раз хочу подчеркнуть, я не очень был вовлечён в выборы в силу своей занятости, но должен сказать о своём впечатлении. Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе белорусского народа, ну я тогда уже не знаю, как выборы проводить: по каким стандартам и по каким законам. Поэтому мне кажется придраться пока по существу, я даже не говорю по главным вопросам, по существу к нашему предвыборному процессу не к чему. Что касается того, что вы сказали, что у нас скучно и так далее, пусть завидуют. Запомните, пусть завидуют! Выборы в тех государствах, где они проходят, так как вы охарактеризовали, скучно и спокойно – это счастье для народа, не говоря уже о власти. Нам не нужны революции, потрясения, нам не нужны стычки, взрывы, мордобои. Выборы в цивилизованном государстве, где живёт цивилизованное общество, должны проходить таким образом. Ну и наконец, выборы настолько скучны и неинтересны, насколько скучна и неинтересна жизнь Парламента и депутатов. Ещё раз подчёркиваю, у нас в Парламент придут люди, которые должны быть образованными, грамотными и творить законы – в этом их задача.

Беларусь проводит выборы честно, принципиально и достойно в интересах народа – это подчеркнул сегодня глава государства, отвечая на вопросы иностранных журналистов.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

В чём нечестность белорусских выборов, скажите? Вот знаете что, передайте своим польским наблюдателям и всем, кто у вас выборы проводят, чтобы они научились в Беларуси проводить выборы честно, принципиально и достойно в интересах польского народа. Вам мой совет – со своим уставом в чужой огород лезть не надо. Передайте это полякам, политикам польским. Мы тут уже сами как-нибудь разберёмся без польских политиков, как нам устраивать нашу жизнь. Мы, по-моему, для вас проблем не создаём.

Журналисты попросили главу государства высказать своё отношение к кандидатам, которые предлагали бойкотировать нынешние выборы.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Это просто люди – трусы, которым нечего сказать народу. Ведь политическая борьба проходит по определённым законам и об этом все знают. Поэтому если ты об этом знаешь, чего ты туда прёшься, как в народе говорят. Но если ты пришёл, ввязался в эту политическую борьбу – борись. Если ты не можешь бороться, струсил, значит ты несостоятельный политик. Но это же так. Пройди до конца свой путь, если у тебя есть какие-то негативные факты, вытекающие из этого процесса, потом уже заявляй, говори, но, по крайней мере, пощупай свой рейтинг: знают тебя вообще люди или нет, стоит ли тебе руководить партией, участвовать в партийной жизни или уступить место другому. Наверное, перспективы нет, а пустить вместо себя более достойных не хотят.

Отвечая на вопрос журналистов, рассчитывает ли государство на признание выборов Западом, Александр Лукашенко подчеркнул, что главное – мнение белорусского народа.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Ещё раз хочу повторить, как бы это ни банально было, выборы мы проводим сегодня не для Запада. Выборы в Беларуси, главный автор этих выборов - белорусский народ. Всё, что начертит он в кабинах для тайного голосования, тому так и быть. Поэтому мы рассчитываем на лучшее. А что будет, поживём – увидим.



Поинтересовались журналисты и о том, что думает президент по поводу тех кандидатов, которые снялись с выборов.



Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Делаю вывод о их полной несостоятельности. Вы можете сравнить Германию с Беларусью, и что бы было, если у вас социал-демократы, по-моему, сейчас в оппозиции, на будущих выборах парламентских сняли свои кандидатуры. Ну, Ангела Меркель со своим штабом и со своей командой, вся партия бы просто аплодировала и прыгала бы чуть ли не до солнца. У нас говорят, это нельзя, это невозможно. Ну снялись и снялись, Господь с ними. Там осталось из этой колонны немало претендентов. Победят – будут в Парламенте, не победят – опять в Германию приедут, в Польшу просить деньги на то, чтобы хлеб-соль купить.

Представители финской телекомпании поинтересовались у президента, что означает, если активность избирателей на выборах не высока.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Если народ мало голосует, значит, он просто не верит в политическую систему и в ту власть, которая функционирует в том или ином государстве. Если не ошибаюсь, на ваших последних выборах чуть более 50 % проголосовало. У нас всегда голосовало за 70 – под 80%. На парламентских выборах это статистика, факт. И на президентских выборах под 90%, даже больше, по-моему, 90%. Значит наше общество более сознательно, чем ваше. Значит, у нас люди больше верят в свою перспективу, своё будущее и тем властям, которые проводят эти выборы, по крайней мере, тому органу, который избирается.

Александр Лукашенко считает, что будущее каждого ребёнка зависит от развития страны. Это подчеркнул президент, отвечая на вопрос немецкой журналистки: какие перспективы глава государства видит для своих сыновей.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

У вас есть дети?



Немецкая журналистка:

Есть, двое.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Двое? Мальчики?

Немецкая журналистка:

Один мальчик и одна девочка.



Александр Лукашенко, президент Беларуси:

И какие вы, как родитель, видите перспективы, хорошие, да? Я тоже хотел бы, чтобы у моего малыша, у моего сына и у всех моих сыновей были хорошие перспективы. Они зависят от того, как будет развиваться наша страна. Я только за хорошие перспективы, особенно для детей. Вы знаете моё отношение к детям, здесь нет никакой политики. Я хочу, чтобы мои и ваши дети и дети всей Финляндии, всего мира, чтобы они жили и видели свои перспективы. Во имя этого мы должны с вами работать.