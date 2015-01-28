На встречу с Александром Лукашенко 29 января приедут около 260 журналистов

Новости Беларуси. На встречу с президентом Беларуси приедут около 260 журналистов. С представителями белорусских и зарубежных СМИ Александр Лукашенко намерен пообщаться 29 января. Мероприятие пройдет во Дворце Независимости и начнется в 11.00. Прямую трансляцию можно будет услышать по Первому национальному каналу Белорусского радио.

На встречу с главой государства приедут репортеры различных газет, информ-агентств, интернет-изданий, телеканалов и радиостанций, причем более половины журналистов будут представлять регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Суботко, главный редактор газеты «Гомельские ведомости»:

В подобной пресс-конференции мне доводится участвовать в первый раз. Потому, не скрою, есть определенная доля волнения. Уверена, что на встрече с главой государства будут обсуждаться самые различные темы, касающиеся развития экономики Беларуси, социальной сферы, внешней политики, интеграционных процессов и, конечно же, жизни отдельных, конкретных регионов страны.

В Минск приедет редактор Белыничской районной газеты. На подобных встречах с главой государства он оказывается не первый раз. И неоднократно становился свидетелем, когда дельные предложения журналистов президенту воплощались в жизнь.

Михаил Карпеченко, редактор Белыничской районной газеты «Заря над Друтью»:

Я ўспамінаю адну з канферэнцый, калі сваё пытанне прэзідэнту задала журналіст Хоцімскай зазеты. І яно, калі мяне не подводзіць памяць, тычалася ўнясення зменаў у закон аб правілах дарожнага руху. Даволі часта супрацоўнікі ДАІ спынялі кіроўцаў транспартных сродкаў я нетвярозым стане. І літаральна праз паўгода пасля гэтай прэсканферэнцыі былі ўнесены змены ў правіла дарожнага руху ў бок павелічэння шрафаў.